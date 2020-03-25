Koronavirüs tedbirleri kapsamında anaokulu, kreş ve gündüz bakımevlerinin geçici bir süreyle tatil edilmesinin ardından ‘evde bakım fırsatçıları’ ortaya çıktı. Çalışan ailelere yönelik sosyal medya ve WhatsApp üzerinden ilan verenler bu durumu suistimal ederek tehlikeye kapı aralıyor. Fırsatçılar arasında, evinde bakabileceğini belirten okul öncesi öğretmenleri hatta ‘ofisimde öğretmen olan kardeşim bakıyor’ diyen diyetisyenler bile var. Aileleri sosyal medyadan sürekli uyardıklarını belirten Özel Okul Öncesi ve Çocuk Kulüpleri Kurucuları Derneği Başkanı Banu Özkan, bu konuda ailelerin çaresiz kaldığını, fırsatçılara da gün doğduğunu ifade etti. Denetim vurgusu yapan Özkan, şunları söyledi:

UYARINCA KORKUP BIRAKANLAR OLDU

“Fırsatçılara gün doğdu. Fırsatçılara karşı aileleri sosyal medyadan, çeşitli iletişim kanallarıyla sürekli uyarıyoruz. Uyarılar ve paylaşımlar üzerine son iki gündür korkup bu fırsatçılığı bırakanlar da oldu. Kendi okulumda 200 çocuk var. ‘Kimler bakıyor’ diye her birini tek tek aradık. Bazılarının anne ya da babaları izin almış, bazılarına büyük anneler büyük babalar bakıyor. Esas sorunlardan birisi de büyüklere bırakılmak zorunda kalınması. Bu konuda çalışan aileler çaresiz. Özellikle de sağlık çalışanları. Hemşire iki velim var. Eşleri de çalıştığı için çocuklarıyla işe gidip geliyorlar. Ailelere de çare bulunması lazım. Çocukları için endişe ediyorlar. Kimse ruhsatsız bir yere, ya da 3’üncü şahıslara çocuğunu bırakmak istemez ama onlar da çaresiz. Devletin burada düzenleme yapması gerekiyor. Bu işte iyi bir denetim yapılması da lazım.”

Keçiören’de bir okul öncesi öğretmeni, sosyal medya üzerindeki gruptan yaptığı paylaşımda, çalışan ailelerin çocuklarına bakabileceğini belirtti. Meslektaşları yorumlarıyla tepki gösterdi.

Diyetisyenlik yapan bir kişi, WhatsApp üzerinden ailelere gönderdiği mesajda, kardeşinin iki haftalık tatilde kendi ofisinde çocuklara bakabileceğini, günlük ücretin 100 TL olduğunu belirtti.