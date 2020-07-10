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Ankara Haberleri: Esnaf zor durumda serbest bırakılsın

ANKARA HABERLERİ

Esnaf zor durumda serbest bırakılsın

Hürriyet Haber
10.07.2020 - 00:26 |Son Güncelleme :

Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, koronavirüs salgınıyla mücadele sürecinde getirilen sakal tıraşı, cilt bakımı, kalıcı makyaj gibi hizmetlere dair kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Hürriyet Haber

Karakaş, yazılı açıklamasında, berber ve kuaförlerin salgından en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarına işaret etti. Karakaş, berber ve kuaförlerin en hijyenik ve şeffaf çalışan meslek grubu olduğunu savunarak, şunları kaydetti: “Bu nedenle hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda sesimizi duymasını istiyoruz. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken sakal tıraşı, makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı uygulamalarının serbest bırakılmasını bekliyoruz. Salgın sürecinde iş yerleri yaklaşık 2 ay kapalı kaldı, sonraki dönemde de iş yoğunluğunda düşüş yaşandı. Esnafımızın geri ödeme koşuluyla da olsa en az 2 asgari ücret oranında desteklenmesini istiyoruz.” Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir zam yapılmadığını ifade ederek, buna karşın kuaför ve güzellik salonlarına malzeme sağlayanların, ürünlerine yüzde 40 zam yaptığını bildirdi.

Esnaf zor durumda serbest bırakılsın

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Esnaf zor durumda serbest bırakılsın hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Esnaf zor durumda serbest bırakılsın haberi güncellenecektir.

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