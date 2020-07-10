Esnaf zor durumda serbest bırakılsın

Karakaş, yazılı açıklamasında, berber ve kuaförlerin salgından en çok etkilenen meslek gruplarından olduklarına işaret etti. Karakaş, berber ve kuaförlerin en hijyenik ve şeffaf çalışan meslek grubu olduğunu savunarak, şunları kaydetti: “Bu nedenle hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu konuda sesimizi duymasını istiyoruz. Berber, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanması gereken sakal tıraşı, makyaj, kalıcı makyaj ve cilt bakımı uygulamalarının serbest bırakılmasını bekliyoruz. Salgın sürecinde iş yerleri yaklaşık 2 ay kapalı kaldı, sonraki dönemde de iş yoğunluğunda düşüş yaşandı. Esnafımızın geri ödeme koşuluyla da olsa en az 2 asgari ücret oranında desteklenmesini istiyoruz.” Karakaş, berber, kuaför ve güzellik salonlarında yapılan uygulamalara ilişkin herhangi bir zam yapılmadığını ifade ederek, buna karşın kuaför ve güzellik salonlarına malzeme sağlayanların, ürünlerine yüzde 40 zam yaptığını bildirdi.







