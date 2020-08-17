Esnaf 6 aydır kontak açamadı

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, koronavirüs salgınının ardından okulların kapanması ile faaliyetlerini durdurmak zorunda kalan servisçi esnafının zor durumda olduğunu ifade etti. 6 aydır olağanüstü günler yaşadıklarını belirten Elmadağlı, şunları söyledi:

“Bu virüs hayatımızı alt üst etti. Sadece okul servisi yapan araçlarımız 6 aydır kontak açamadı, bir kuruş para kazanamadı. Aktif olarak çalışan 7 bin 300 adet servis aracımız var. Okullar kapandıktan sonra bu süreçte yaklaşık 4 bin aracımız boşa çıktı. Bu araçlarımız hâlâ kapılarının önünde yatıyor.

ÜMİTLE BEKLEDİK YİNE YIKILDIK

Esnafımız SGK, Bağ-kur, vergi, kredi kartı, çekilen kredi, muayene ücreti, muhasebe ücretlerini ödeyemez oldu. Şu anda geçimlerini sağlayamaz durumdalar. Ağustos ayında okulların açılacağının söylenmesi umutlarımızı bir nebze de olsa yeşertmişti. Planlarımızı yaptık, ümitle bekledik. Ancak yine yıkıldık. Şimdi okullar 21 Eylül tarihine ertelendi. Yine ümitle bekleyeceğiz.”

HAZIRLIKLARIMIZ TAMAM

Öte yandan servis araçlarında tüm önlemlerin alındığını söyleyen Elmadağlı, “Araçlarımızın dezenfekte işlemlerini sürekli yapıyoruz. Çalışmayan araçlarımıza bile yaptık. Servisçi arkadaşlarımıza maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaları gerektiğini söyledik. Hazırlıklarımız tamam. Aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını servislere bindirebilirler. Hatta yeni aldığımız bir kararla tüm okul ve personel servis araçlarımıza ateş ölçer cihazı alınmasını sağlayacağız” dedi.

BEKLENTİLERİ SIRALADI

Elmadağlı, servisçi esnafının beklentilerini ise şöyle sıraladı:

*Tüm kredi, kredi kartı, SSK, Bağkur, bandrol, vergi borçlarının 31 Aralık 2020 yılına kadar ertelenmesi.

*Bu süreçte karşılıksız nakdi yardım yapılması, bunun yapılmaması durumunda faizsiz kredi desteği verilmesi.

*Esnafımız araçlarını yenileyemez durumda olduğundan, devlet kurumlarının esnafımızdan istemiş olduğu yaş şartının kaldırılması.

*03.09.2020 tarihinde devreye girecek olan Okul Servis Araçları Yönetmeliği’nde, esnafın beklentilerine cevap verecek şekilde gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılarak hayata geçirilmesi.