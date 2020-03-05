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Ankara Haberleri: Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama

ANKARA HABERLERİ

Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama

Doğahan GİRİTLİOĞLU
05.03.2020 - 15:31 |Son Güncelleme :

Kentin arterlerinden Eskişehir Yolu’ndaki çukurlar, Hürriyet Ankara’nın gündeme getirmesinin artından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) bağlı ekipler tarafından kapatıldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ekipler ayrıca, Hürriyet Ankara’nın dikkat çektiği Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı üzerindeki derin çukura da asfalt doldurarak yama yaptı. 

Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama
Hürriyet Ankara ‘Eskişhir Yolu çukur dolu’ başlıklı haberiyla sorunu gündeme getirmişti.

 

Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama
Eskişehir Yolu’nun merkez istikametindeki çukurlar sürücülere zor anlar yaşatıyor, Bilkent İhsan Doğramacı Bulvarı’ndaki derin çukur ise araç lastiklerinin patlamasına sebep oluyordu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama haberi güncellenecektir.

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