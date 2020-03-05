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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Mart 2020 tarihinde saat 15 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eskişehir Yolu’nda çukurlara yama haberi güncellenecektir.