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Ankara Haberleri: Eşini öldüresiye dövdü

ANKARA HABERLERİ

Eşini öldüresiye dövdü

Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/DHA
03.11.2020 - 22:42 |Son Güncelleme :

Rus gelin Vera Chikareva, şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanmak istediği eşi Salih G. tarafından uzaklaştırma tedbirine rağmen öldüresiye dövüldü.

Gökhan CEYLAN-Fatih POYRAZ/DHA

Ankara’da yaşayan güzellik uzmanı Vera Chikareva (35), 1 yıl önce evlendiği sebze-meyve toptancısı Salih G.’den (41) zaman zaman şiddet görmeye başladı. Geçen 2 Eylül'de tekrar şiddet gören Chikareva, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ankara 1'inci Aile Mahkemesi, Salih G.'ye 3 ay uzaklaştırma tedbiri uygularken, Rus kadın evi terk edip, boşanma kararı aldı. Boşanmak istemeyen Salih G., uzaklaştırma tedbirine rağmen önce geçen 2 Ekim'de, sonra 25 Ekim'de eşine tekrar şiddet uyguladı. Köprücük kemiği kırılan Chikareva, darp raporu alarak eşinden şikâyetçi oldu. Gözaltına alınan Salih G., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, Chikareva, konuyla ilgili şunları söyledi:

Eşini öldüresiye dövdü

DARBETTİ KANLAR İÇİNDE BIRAKTI

“Her akşam içki kullanıyor ve durmayı bilmiyor. Geçen hafta yine evime geldi, içki içmeye başladı. Sonra benim saçımdan tutup, duş kabinine götürdü, bana vurmaya başladı. Duş kabini kırıldı, ağzımda yüzümde derin izler kaldı. Vücudum tamamen kanlar içinde kaldı ve her yerim mosmor oldu. O sonra kaçtı, 4 gün yattım, bir şey yiyemedim, kendime geldikten sonra karakola gittim, şikâyetçi oldum, inşallah ceza alır.

Eşini öldüresiye dövdü

BOŞANMAK KURTULMAK İSTİYORUM

Uzaklaştırma kararı var ama kural dinlemiyor. Ben ondan uzak durmak istiyorum. Daha önce darbettiği için 3 kez şans vermiştim ama artık 1 gün dahi görmek istemiyorum. Dayak yedikten sonra 3 hafta, 1 ay evde duruyordum, darp izleri nedeniyle dışarıya çıkamıyordum. Belki onun amacı yüzümü mosmor yaparak, dışarı çıkmamı engellemek. Hapishane gibi bir hayat benim için. Ama dışarı çıkmam gerekiyordu çünkü çalışmam lazım. Boşanmak istiyorum, kurtulmak istiyorum.” 

Eşini öldüresiye dövdü

Darp sonrası hastanede tedavi gören Chikareva’nın köprücük kemiğinin kırıldığı belirlendi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eşini öldüresiye dövdü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Kasım 2020 tarihinde saat 22 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eşini öldüresiye dövdü haberi güncellenecektir.

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