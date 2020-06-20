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Ankara Haberleri: Esenboğa’nın alternatif yolu dört yıldır asfalt bekliyor

ANKARA HABERLERİ

Esenboğa’nın alternatif yolu dört yıldır asfalt bekliyor

Sedat CENİKLİ
20.06.2020 - 02:02 |Son Güncelleme :

Esenboğa Havalimanı’ndan Yenimahalle’ye direkt ulaşımı sağlaması amacıyla 2016’da yapımına başlanan ancak asfaltı atılmadığı için hizmete açılmayan 20 kilometre uzunluğundaki alternatif bulvardaki çalışmaların tamamlanmasını isteyen vatandaşlar internet üzerinden imza kampanyası başlattı.

Sedat CENİKLİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından yapımına 2016’da başlanan ancak asfaltı atılmayan Yenimahalle Yuva Mahallesi ile Akyurt Kavşağı arasındaki 20 kilometre uzunluğundaki bulvarın açılması için change.org adlı internet sitesi üzerinden imza kampanyası başlatıldı. Ankaralı vatandaşlar, başlattıkları kampanya ile ‘2’nci Protokol Yolu’ olarak adlandırdıkları ve Çevre Yolu’nun kuzeyine paralel olarak açılan 50 metre genişliğe sahip bulvarın trafiğe açılmasını istedi. “50 metrelik protokol yolu asfaltının atılma işlemini Karayolları yapsın” başlığıyla açılan kampanyanın muhatap kısmına ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Keçiören Belediyesi eklendi.

Esenboğa’nın alternatif yolu dört yıldır asfalt bekliyor

MEVCUT YOL YETERSİZ KALIYOR

İmza kampanyasının metninde şu ifadeler yer alıyor: “Esenboğa-Pursaklar-Keçiören/Bağlum-Yenimahalle-Ostim hattından geçen toprak yol 2016 yılında açılmıştır. 2’nci Protokol Yolu’nun 50 metrelik yol asfaltının atılmasını talep ediyoruz. Esenboğa Havalimanı’ndan il merkezine ve ilçelerine uzanan mevcut protokol yolunda trafik yoğunluğunun fazla olduğu görülmekte ve artık yetersiz kaldığı ortadadır. Kampanyamızı imzalayarak Ankara trafiğine nefes aldıracak bu projenin tamamlanmasına yardımcı olabilirsiniz.”

Esenboğa’nın alternatif yolu dört yıldır asfalt bekliyor

2016’DA ÇALIŞMALAR BAŞLAMIŞTI

Dönemin ABB Başkanı Melih Gökçek, Mayıs 2016’da yaptığı açıklamada bulvarın kent trafiğini rahatlatacağını ve havaalanına çift yönlü ulaşımı kolaylaştıracağını belirterek, “Havaalanı yolu trafiğini, Çevre Yolu veya şehrin ana yoluna girmeden direkt olarak Yakacık’a aktaracak. Bölgesindeki trafik yükünü büyük oranda rahatlatacak. Bu yıl içinde yol açma işlemlerinin ardından, ASKİ tarafından yağmur suyu, pis su hatları, daha sonra da sanat yapıları gerçekleştirilecek” demişti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Esenboğa’nın alternatif yolu dört yıldır asfalt bekliyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Haziran 2020 tarihinde saat 02 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Esenboğa’nın alternatif yolu dört yıldır asfalt bekliyor haberi güncellenecektir.

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