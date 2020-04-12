Endişeye gerek yok üretim sürüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası’nın iki gün boyunca üretime ve bayilere dağıtım yapmaya devam edeceğini bildirdi. Yavaş, “Lütfen panik yapmayın, endişe etmenize gerek yok, bu karar hepimizin sağlığı için. Merak etmeyin, birlikte başaracağız” ifadelerini kullandı.

Başkan Yavaş, gece saatlerinde paylaştığı videoya ise “Halk Ekmek Fabrikamız şu an dahil üretimdedir. Hemşehrilerimizi ekmeksiz bırakmayacağız. Bu saatte Ankara için çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bu günleri dayanışma içinde birlikte atlatacağız” notunu düştü.

ANKARAY VE METRO KAPALI

EGO Genel Müdürlüğü ise, EGO otobüslerinin, sokağa çıkma yasağının ilan edildiği cumartesi ve pazar günlerinde 07.00-09.00 ile 16.30-19.30 saatleri arasında, sokağa çıkma muafiyetinde olan sağlık çalışanları ile diğer vatandaşlara hizmet vereceğini, ANKARAY ve metronun kapalı olacağını duyurdu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da, sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında kalan vatandaşlar için Başkentray’ın yarım saat aralıklarla sefer yapacağını açıkladı. Ayrıca PTT ve PTT Kargo da bu kapsamda hizmetlerine devam ediyor.

BİN 694 ÇİFTÇİYE TOHUM

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 16 ilçeden başvuru yapan bin 694 çiftçiye, sosyal mesafe kuralı doğrultusunda tohum dağıttı. Bu yıl 180 kilogram adi fiğ tohumu, 51 kilogram korunga tohumu ve 2 bin 758 torba mısır tohumu dağıtıldığı belirtildi.