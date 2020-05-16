En çok yangın Altındağ’da

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre 1 Ocak-1 Mayıs tarihleri arasında Başkent’te bin 955 yangın kayıtlara geçti. İstatistiklere göre bu tarihler arasında en çok yangının çıktığı ilçe ise 323 yangın ile Altındağ oldu. Altındağ’dan sonra en çok yangın 248 ile Yenimahalle’de meydana geldi. Yenimahalle’yi 239 yangının çıktığı Çankaya izledi. En az yangının meydana geldiği ilçe 3 kayıtlı olay ile Evren oldu.

KORONA DÖNEMİNİN KARNESİ

Koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin uygulandığı Ankara İtfaiyesi’nde

ekipler yangının yanı sıra trafik kazaları, kurtarma, su baskınları gibi olaylara da koşuyor. Ankara İtfaiyesi’nin koronavirüs salgınının başladığı süreçte; 10 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında müdahale ettiği yangın sayısı 804 oldu. 911 kurtarma olayı gerçekleştiren ateş adamlar, bu süreçte 144 trafik kazasına, 24 tane de su baskını olayına gitti. Bu tarihler arasında Ankara İtfaiyesi’ne 73 de asılsız olay ihbarı geldi.