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Ankara Haberleri: En çok yangın Altındağ’da

ANKARA HABERLERİ

En çok yangın Altındağ’da

Murat YILMAZ
16.05.2020 - 14:17 |Son Güncelleme :

Başkent’te ateş adamlar 2020’nin ilk dört ayında bin 955 yangın olayına koştu. Ankara’da ilk dört ayda en çok yangının yaşandığı ilçe 323 olay ile Altındağ oldu. En az yangın ise 3 olayla Evren’de meydana geldi.

Murat YILMAZ

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) İtfaiye Daire Başkanlığı’nın verilerine göre 1 Ocak-1 Mayıs tarihleri arasında Başkent’te bin 955 yangın kayıtlara geçti. İstatistiklere göre bu tarihler arasında en çok yangının çıktığı ilçe ise 323 yangın ile Altındağ oldu. Altındağ’dan sonra en çok yangın 248 ile Yenimahalle’de meydana geldi. Yenimahalle’yi 239 yangının çıktığı Çankaya izledi. En az yangının meydana geldiği ilçe 3 kayıtlı olay ile Evren oldu.
KORONA DÖNEMİNİN KARNESİ

Koronavirüse karşı sıkı tedbirlerin uygulandığı Ankara İtfaiyesi’nde
ekipler yangının yanı sıra trafik kazaları, kurtarma, su baskınları gibi olaylara da koşuyor. Ankara İtfaiyesi’nin koronavirüs salgınının başladığı süreçte; 10 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında müdahale ettiği yangın sayısı 804 oldu. 911 kurtarma olayı gerçekleştiren ateş adamlar, bu süreçte 144 trafik kazasına, 24 tane de su baskını olayına gitti. Bu tarihler arasında Ankara İtfaiyesi’ne 73 de asılsız olay ihbarı geldi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En çok yangın Altındağ’da hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Mayıs 2020 tarihinde saat 14 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En çok yangın Altındağ’da haberi güncellenecektir.

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