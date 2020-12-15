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Ankara Haberleri: En az 45 gün daha sık dişini Ankara

ANKARA HABERLERİ

En az 45 gün daha sık dişini Ankara

Doğahan GİRİTLİOĞLU
15.12.2020 - 01:04 |Son Güncelleme :

Ankara’da günlük vakalarda yüzde 40’ı bulan düşüşle ilgili Prof. Dr. İsmail Balık, “Ankara’nın kuralcılığı tabloya yansımış görünüyor” dedi ve ekledi: “Bugünden başlayarak en az 45 gün daha kuralcı ve disiplinli yaşayarak etkili bir azalma elde edebiliriz.”

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı ve Hürriyet Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, “Ankara’da yüzde 40 günlük vakada düşüş oldu. Ancak hastane ve yoğun bakımlarda hasta yükü devam ediyor. Yoğun bakım doluluk oranı yüzde 72” açıklamalarını Hürriyet Ankara’ya değerlendirdi. Prof. Dr. Balık, “Kısıtlamaların başlaması ve kurallara uyulmasıyla salgında yaşanan güç kaybını çok net bir şekilde görüyoruz. Ankara, ‘kuralcı bir kent’ olarak tanımlanır. Bu kuralcılığı pandemi mücadelesine bugün için yansıtmayı başarmış gözüküyor. Ancak anlık düşüşler yeterli değil. Şu tabloda en az 45 gün bu kısıtlamaların devam ettirilmesi ve bu kısıtlamalara uyulması etkili bir azalmaya sebep olur” dedi. Balık, şöyle devam etti:

En az 45 gün daha sık dişini Ankara

AYNI CİDDİYETLE DEVAM

“Ankara, ‘kuralcı bir kent’ olarak tanımlanır. Bu karakterini salgın mücadelesine yansıtması gerekiyor. Bu günkü azalma, kuralcılığın neticesinde alınmıştır ama devam etmesi gerekmektedir. Salgın en yüksek rakamlara ulaştığında gösterdiğimiz ciddiyeti, vaka sayılarının hızla düştüğü dönemde de devam ettirmemiz gerekiyor.

HENÜZ BİTMİŞ DEĞİL

Vaka sayısı yüzde 40 azalmış olsa bile salgın henüz bitmiş değil. Ayrıca yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 72. Yani sağlık sistemine binen yükte bir azalma yok. Çünkü ağır hastaların tedavi süreci uzun. Bunu da atlamamak gerekiyor. Bizim en az 45 gün daha kurallı bir yaşam sürmemiz ve vaka sayısını daha da azaltmamız şart. Yani bu kısıtlamaların da en az 45 gün daha devam etmesi gerekiyor. 45 günün sonunda aynı ciddiyet ve disiplini korursak etkili bir azalma elde ederiz.

İKİNCİ DALGA RİSKLİ

Salgınının başına göre ‘ikinci dalga’ diyebileceğimiz bu günlerde virüs çok daha yayılmış durumda. Bu yüzden tedbirlerdeki gevşeme bundan önce yaşadığımızdan çok daha tehlikeli bir tabloyu karşımıza çıkarabilir. Kısıtlamaların katılaşmaması için toplumdaki virüs yaygınlığın azalması gerekiyor. Ankara’daki bir olumlu tablodan söz etmek için ülke genelinde de başarının devam etmesi gerekiyor. Türkiye’de vaka sayıları en azından binin altına inene kadar sabretmek, kendimizi virüsten korumamız gerek.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden En az 45 gün daha sık dişini Ankara hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2020 tarihinde saat 01 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça En az 45 gün daha sık dişini Ankara haberi güncellenecektir.

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