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Ankara Haberleri: Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak

ANKARA HABERLERİ

Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak

Murat YILMAZ
13.12.2020 - 00:05 |Son Güncelleme :

Ankara’da EGO ve özel halk otobüslerinin (ÖHO) ardından çevre ilçelere taşıma hizmeti veren özel toplu ulaşım araçları da (ÖTA) validatör sistemine dahil edilerek, Ankarakart kullanımına geçiyor.

Murat YILMAZ

İlk olarak Çubuk ve Akyurt’taki ÖTA’larda başlayan Ankarakart uygulaması, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren Elmadağ ve Kahramankazan’daki araçlarda da başlayacak. Validatörlerin takılmasıyla elektronik para toplama sistemine dahil olacak araçlarda nakit parayla yolculuk dönemi sona erecek. Ankarakart ulaşım avantajlarının tamamının geçerli olacağı uygulamalar bu otobüslerde de geçerli olacak. Ankara Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, “21 Aralık’tan itibaren bu hatları kullanan yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için, Ankarakart’larını temin etmelerini ve HES kodu başvurularını tamamlamalarını rica ediyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Aralık 2020 tarihinde saat 00 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak haberi güncellenecektir.

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