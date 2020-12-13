Elmadağ ve Kahramankazan da Ankarakart’lı yolculuk yapacak

İlk olarak Çubuk ve Akyurt’taki ÖTA’larda başlayan Ankarakart uygulaması, 21 Aralık Pazartesi gününden itibaren Elmadağ ve Kahramankazan’daki araçlarda da başlayacak. Validatörlerin takılmasıyla elektronik para toplama sistemine dahil olacak araçlarda nakit parayla yolculuk dönemi sona erecek. Ankarakart ulaşım avantajlarının tamamının geçerli olacağı uygulamalar bu otobüslerde de geçerli olacak. Ankara Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara, “21 Aralık’tan itibaren bu hatları kullanan yolcularımızın mağduriyet yaşamaması için, Ankarakart’larını temin etmelerini ve HES kodu başvurularını tamamlamalarını rica ediyoruz” dedi.
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