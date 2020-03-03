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Ankara Haberleri: Elektronik atık toplama yarışı

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Elektronik atık toplama yarışı

Hürriyet Haber
03.03.2020 - 09:06 |Son Güncelleme :

Keçiören Belediyesi’nin ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında başlattığı Okullar Arası Ödüllü Elektronik Atık Toplama Yarışması’, 29 Mayıs’a kadar devam ediyor.

Hürriyet Haber

Elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi için çalışmalar yapan öğrencilerin okulları adına topladıkları elektronik atıklar, Keçiören Belediyesi ekiplerince kayıt altına alınıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için Sıfır Atık Projesi’ne desteğimiz devam ediyor. Çocuklarımızı bilinçlendirip onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Ödüllü yarışmamıza ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm devlet okulları ve özel okullar katılabiliyor. 29 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek hediyelerin sahibi olacak. Birinci olan okula masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor seti hediye edeceğiz” diyor. Öte yandan, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşlar da evlerinde atıl durumda bulunan elektronik atıkların teslimi için Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan 359 10 27 nolu telefonu arayarak destek alabiliyor.

Elektronik atık toplama yarışı

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Elektronik atık toplama yarışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Mart 2020 tarihinde saat 09 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Elektronik atık toplama yarışı haberi güncellenecektir.

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