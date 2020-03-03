Elektronik atık toplama yarışı

Elektronik atıkların çevreye zarar vermemesi için çalışmalar yapan öğrencilerin okulları adına topladıkları elektronik atıklar, Keçiören Belediyesi ekiplerince kayıt altına alınıyor. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Atıkların geri dönüşümü noktasında bilinçli ve sorumluluk sahibi bir nesil yetiştirmek için Sıfır Atık Projesi’ne desteğimiz devam ediyor. Çocuklarımızı bilinçlendirip onlara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Ödüllü yarışmamıza ilkokul ve ortaokul düzeyindeki tüm devlet okulları ve özel okullar katılabiliyor. 29 Mayıs tarihinde tamamlanacak olan yarışmada en çok elektronik atık toplayan ilk üç okul dereceye girerek hediyelerin sahibi olacak. Birinci olan okula masa tenisi seti, ikinciye langırt masası, üçüncüye ise 2 futbol, 2 voleybol, 2 basketbol topu ve badminton setinden oluşan spor seti hediye edeceğiz” diyor. Öte yandan, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen vatandaşlar da evlerinde atıl durumda bulunan elektronik atıkların teslimi için Keçiören Belediyesi Geri Dönüşüm Danışma Hattı olan 359 10 27 nolu telefonu arayarak destek alabiliyor.







