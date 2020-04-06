Eldivenli ve maskeli alışveriş

Zabıta ekipleri de pazar yerlerindeki kontrollerini sürdürdü. Pazar esnafı Gürbüz Doğan, üşterinin neredeyse tamamının alışverişe maskeli geldiğini belirtti, Mehmet Ali Sümbül ise insanları maske takmaları konusunda uyardığını ifade etti.



5 PAZAR KAPATILDI

Öte yandan, Altındağ İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı Battalgazi Mahallesi Çarşamba Pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe Pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi Pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi Pazarı, Örnek Mahallesi Pazar Pazarı bundan böyle kurulmayacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin takip ve denetiminin ise Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde olacağını ifade etti.







