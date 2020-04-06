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Ankara Haberleri: Eldivenli ve maskeli alışveriş

ANKARA HABERLERİ

Eldivenli ve maskeli alışveriş

Hürriyet Haber
06.04.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Çankaya ve Mamak’taki pazar yerlerinde tedbirlerin etkili olduğu, esnafın ve vatandaşların birçoğunun maske zorunluluğuna riayet ettiği görüldü.

Hürriyet Haber

Zabıta ekipleri de pazar yerlerindeki kontrollerini sürdürdü. Pazar esnafı Gürbüz Doğan, üşterinin neredeyse tamamının alışverişe maskeli geldiğini belirtti, Mehmet Ali Sümbül ise insanları maske takmaları konusunda uyardığını ifade etti.

5 PAZAR KAPATILDI

Öte yandan, Altındağ İlçesi Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı Battalgazi Mahallesi Çarşamba Pazarı, Başpınar Mahallesi Perşembe Pazarı, Aydınlıkevler Mahallesi Cumartesi Pazarı, Zübeyde Hanım Mahallesi Cumartesi Pazarı, Örnek Mahallesi Pazar Pazarı bundan böyle kurulmayacak. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, yeni düzenlemelerin ve alınan tedbirlerin takip ve denetiminin ise Altındağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde olacağını ifade etti.

Eldivenli ve maskeli alışveriş

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eldivenli ve maskeli alışveriş hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Nisan 2020 tarihinde saat 09 57’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eldivenli ve maskeli alışveriş haberi güncellenecektir.

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