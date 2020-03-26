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Ankara Haberleri: Elbiseler 70 derecede yıkanmalı

ANKARA HABERLERİ

Elbiseler 70 derecede yıkanmalı

Hürriyet Haber
26.03.2020 - 10:03 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgınına karşı, kişisel hijyenin dikkat edilmesi gereken en önemli husus olduğunu değinen Ankara Kuru Temizlemeciler Çamaşır ve Halı Yıkayıcıları Esnaf Odası Başkanı Muharrem Erdal, gömlek gibi kıyafetlerin, çamaşırların mikropların öldürülmesi açısından en az 70 derecede yıkanması gerektiğini belirtti.

Hürriyet Haber

Kıyafetler de hijyenin olması gerektiğini kaydeden Erdal, “Solunum yoluyla ya da temas yoluyla virüs bulaşmış bir tekstil ürünü varsa en az 70 derecede yıkanması gerekmektedir. 70 derecede yıkandığında deterjan etkisiyle koronavirüs ölecektir” dedi. Salgına karşı ortam dezenfeksiyonu talebinin artığını da sözlerine ekleyen Erdal şöyle devam etti:

İSTİSMARCILARA KARŞI DİKKAT

“Odamıza bağlı ev ve işyeri temizlik firmalarının bir kısmı aynı zamanda ilaçlama firmalarıdır. Unvanlarında mikroplara karşı ilaçlama yapabilecekleri yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ev ve özellikle işyeri dezenfeksiyonu için yoğun talep var. Bu ara koronavirüse karşı ilaçlama ve dezenfekte yapan firmaların, şahısların sayısı birden bire inanılmaz arttı. Bunların çoğunun kayıtları yok, kayıtdışı çalışıyorlar. Bu süreçte vatandaşlar koronavirüs istismarcılarına karşı çok dikkatli olmalı. Koronavirüsü fırsata çevirmeye çalışanlara fırsat verilmemeli. İlaçlama ve dezenfeksiyon için ada kaydı olan yetkili firmalar, ekipler tercih edilmeli.”

Elbiseler 70 derecede yıkanmalı
Erdal, vatandaşların günlük kıyafetlerini hijyen bir şekilde temizlenmesi için kuru temizlemecilere getirebileceklerini söyleyerek, “70-80 derece ısıda kuru temizleme yapılıyor. Kuru temizlemeden sonra yüksek ısıyla ütülenir. Kuru temizleme işlemi tüm mikropları öldürür” bilgisini paylaştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Elbiseler 70 derecede yıkanmalı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Mart 2020 tarihinde saat 10 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Elbiseler 70 derecede yıkanmalı haberi güncellenecektir.

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