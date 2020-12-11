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Ankara Haberleri: Ekstrem küçükler savaşı kazandı

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Ekstrem küçükler savaşı kazandı

Gizem KARADAĞ-Onur Can KANKAL/DHA
11.12.2020 - 01:01 | Son Güncelleme :

Çankaya’da yaşayan Eda ve Alper Karakaya çiftinin ekstrem küçük prematüre dünyaya gelen ikizleri yaşam savaşını kazanarak hayata tutundu.

Gizem KARADAĞ-Onur Can KANKAL/DHA

İkizlerden İlaysu 490 gram, Doğa Yalçın ise 680 gram ağırlığında dünyaya geldi. Doğumun ardından hastanenin yeni doğan servisinde tedaviye alınan bebekler, yaklaşık 4 ay süren yaşam mücadelesini kazandı. Şu an 9 aylık olan ikizlerden İlaysu 5 kilo 600 gram, Doğa Yalçın ise 6 kilo 700 grama ulaştı. Anne Eda Karakaya, “İkizlerimin karnımda büyüme süreçlerini kuvözden gördüm, oradan takip edebildim. Benim için çok zordu. Bebeklerim gayet iyiler şimdi” dedi.
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi Sorumlusu Dr. Mustafa Yücel Kızıltan da, “24 haftalık, bizim ekstrem küçük prematüre dediğimiz yaşam şansının çok düşük kabul edildiği ama elimizden gelen her şeyi yapmak için uğraştığımız bebekler. Şu an sağlık durumları gayet iyi” bilgisini paylaştı. 

Ekstrem küçükler savaşı kazandı

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