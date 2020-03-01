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Ankara Haberleri: Eksikler ve yanlışlar konuşulup tartışılacak

ANKARA HABERLERİ

Eksikler ve yanlışlar konuşulup tartışılacak

Hürriyet Haber
01.03.2020 - 09:57 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, kongre sürecini tamamlayan CHP Yenimahalle İlçe Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yeni yönetimleri ile bir araya geldi.

Hürriyet Haber

Başkan Yaşar’ın ev sahipliğinde Belediye Meclis Salonu’nda yapılan toplantıya CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, belediye meclis üyeleri ve ilçe örgütü yöneticileri katıldı. Yeni yönetimlere başarı dileyen Başkan Yaşar, şunları söyledi: “Yenimahalle’de başarıyı daha ileri taşımak için önce birbirimizi seveceğiz. Eksikler yanlışlar konuşulacak, tartışılacak. Tartışmaktan ve istişareden zarar gelmez. Dedikodudan zarar gelir. Benim kapım hepinize açık. Yenimahalle’ye hizmet etmek için, hoş bir seda bırakmak için, partimiz iktidara taşımak için birbirimizin eksiklerini tamamlayarak sevgiyle görevinizi yapmanızı istiyorum.”

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