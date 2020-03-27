Ekmekte el değmeden üretime geçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede, ekmek ve ekmek çeşitlerinin, gıda ile temasa uygun kâğıt veya plastik ambalaj malzemesine konularak satışa sunulabilecekleri belirtilirken Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık da tedbirlerini aldıklarını açıkladı.Koronavirüs tehdidine karşı fırınların tüm alanları kapsayacak şekilde dezenfekte edildiğini aktaran Alnıaçık, önlemleri şöyle sıraladı:

AMBALAJLI OLARAK SATIŞA SUNULUYOR

* Gıda mühendislerimizin kontrolünde ekmeğe dokunulmamasını sağladığımız yeni bir üretim modeline geçtik. Ekmekler makinelerde el değmeden yapılıyor.

* Satış yerleri de ekmekleri ambalajın içine koyup temin ediyor. Oda olarak her gün denetim yapıyoruz.

* Fırın işçileri sendikası TEK-GIDA İŞ sendikası ile odamızın ortaklaşa çalışması ile işçi sağlığı kontrolleri yapıldı.

* Tüm işçilerin, fırına girişlerinde ateş ölçümü düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

* Fırınlarımız işçi sağlığı ve işçi güvenliği ile hijyen kontrolü yapan firmalarla anlaşmalı. Bu firmalarla koronavirüse karşı ortaklaşa hareket ediliyor.

* Yeteri kadar un stoklarımız ve un toptancılarında uzun süre yetecek unumuz mevcut.”