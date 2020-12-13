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Ankara Haberleri: Ekmek ve çörek artık tescilli

ANKARA HABERLERİ

Ekmek ve çörek artık tescilli

Murat YILMAZ
13.12.2020 - 00:11 |Son Güncelleme :

Kalecik Belediyesi, ilçenin ünlü ekmeği ve çöreği için coğrafi işaret aldı. Belediye Başkanı Duhan Kalkan, “Kasnak böreğimizle, Kalecik ayvası için başvuru yapacağız” dedi.

Murat YILMAZ

Kalecik karası üzümü için daha önce coğrafi işaret alındığını hatırlatan Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, “Artık üç ürün ile Ankara’da en fazla coğrafi işarete sahip ilçeyiz” dedi. Kasnak böreği ile Kalecik ayvası için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuru yapacakları bilgisini veren Başkan Kalkan şunları söyledi: “Kalecik karası üzümü için 2007’de coğrafi işaret alınmıştı. Biz de Kalecik ekmeği Kalecik çöreği için coğrafi işaret aldık. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından belgelerimiz teslim edildi. Kalecik çöreğimiz cevizlidir. Kalecik ekmeği de uzun ömürlüdür. Ekmek, dolapta muhafaza edilerek bir iki ay rahatlıkla tüketilebiliyor. Kalecik’te üretimini yaparak satışını yapan ticari işletmelerimiz var. Belediyemizin Pursaklar’da bulunan tanzim satış merkezinde de satışını yapıyoruz.

Ekmek ve çörek artık tescilli

AMAÇ DEĞERLERİN KORUNMASI

Son iki ürünün tesciliyle Ankara’nın ilçeleri arasında Kalecik’in coğrafi işaretli üç ürünü oldu. Artık üç ürün ile Ankara’da en fazla coğrafi işarete sahip ilçeyiz. Yakın zamanda da kasnak böreğimizle, Kalecik ayvası için başvuru yapacağız. Amacımız Kalecik’e ait değerlerin korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtımının yapılması.”

ANKARA’NIN TESCİLLİ 14 ÜRÜNÜ VAR

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Kalecik’e ait iki ürüne daha coğrafi işaret vermesinin ardından Başkent’in coğrafi işaretli ürün sayısı toplamda 14 oldu. Bu ürünler ise şöyle: Ankara döneri, Ankara erkeç pastırması, Ankara simidi, Ankara tava, Beypazarı kurusu, Çubuk agat taşı, Çubuk turşusu, Gölbaşı sevgi çiçeği, Kalecik çöreği, Kalecik ekmeği, Kalecik karası üzümü, Kızılcahamam bazlaması, Nallıhan örtmesi, Nallıhan iğne oyası.

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