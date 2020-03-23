Ekipler uyarıp eve gönderiyor

İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımlanan genelgesinin ardından Ankara Emniyeti, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaya ekipler oluşturdu. Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken, bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderiliyor. Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor, bazı yaşlıların taleplerini de ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor.