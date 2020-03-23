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Ankara Haberleri: Ekipler uyarıp eve gönderiyor

ANKARA HABERLERİ

Ekipler uyarıp eve gönderiyor

Hürriyet Haber
23.03.2020 - 09:43 |Son Güncelleme :

Ankara'da, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde, 65 yaş üzeri ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması uygulamasına başlandı.

Hürriyet Haber

İçişleri Bakanlığı’nın önceki gün yayımlanan genelgesinin ardından Ankara Emniyeti, 65 yaş üstü vatandaşlar için yaya ekipler oluşturdu. Yaya ekipler, sokak ve parklarda yaşlı vatandaş bulunup bulunmadığını kontrol ederken, bazı ilçelerde yaşlı vatandaşların sokakta olduğuna dair çok sayıda ihbar geldi. Park, cami, market ve yürüyüş parkurlarında emniyetin görevlendirdiği yaya devriyeleri tarafından tespit edilen yaşlılar, uyarılarak evlerine gönderiliyor. Evde oturan çok sayıda yaşlı ise 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım talebinde bulundu. Emniyet güçleri, market, eczane ve gazete gibi taleplerini dile getiren vatandaşlarla irtibat kurarak ihtiyaçlarını gideriyor, bazı yaşlıların taleplerini de ilgili ilçe belediyesi ekiplerine yönlendiriyor.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ekipler uyarıp eve gönderiyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Mart 2020 tarihinde saat 09 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ekipler uyarıp eve gönderiyor haberi güncellenecektir.

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