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Ankara Haberleri: EGO’nun kadın kaptanları 3 ay sonra direksiyonda

ANKARA HABERLERİ

EGO’nun kadın kaptanları 3 ay sonra direksiyonda

Murat YILMAZ
18.04.2020 - 00:32 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, ulaşım personeli sayısını arttırdı.

Murat YILMAZ

2019’da yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan 9 kadın ve 110 erkek olmak üzere 119 ulaşım personeli, önceki gün görevlerine başladı. Öncelikle adreslerine yakın bölgelerde görevlendirmeleri yapılan ulaşım personeli, kademeli olarak eğitim sürecine tabi tutulacak.

BAKIM-ONARIM VE MANEVRA EĞİTİMİ

Şoförler, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, araç bakım-onarım ve manevra çalışmaları konularında eğitim alacak. Uzmanlar tarafından verilecek ve en az üç ay sürecek bu eğitimlerin ardından hazır olan personel, otobüsleri kullanmaya başlayacak. Mevcut durumda 2 bin 500 otobüs sürücüsü ile hizmet vermekte olan EGO Genel Müdürlüğü, uzun bir aradan sonra tekrar kadrosunda yer alacak 9 kadın şoförle de birlikte bu sayıyı, 2 bin 619’a çıkarmış olacak.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO’nun kadın kaptanları 3 ay sonra direksiyonda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Nisan 2020 tarihinde saat 00 32’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO’nun kadın kaptanları 3 ay sonra direksiyonda haberi güncellenecektir.

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