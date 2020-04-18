EGO’nun kadın kaptanları 3 ay sonra direksiyonda

2019’da yapılan yazılı ve uygulama sınavında başarılı olan 9 kadın ve 110 erkek olmak üzere 119 ulaşım personeli, önceki gün görevlerine başladı. Öncelikle adreslerine yakın bölgelerde görevlendirmeleri yapılan ulaşım personeli, kademeli olarak eğitim sürecine tabi tutulacak.



BAKIM-ONARIM VE MANEVRA EĞİTİMİ



Şoförler, başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere, araç bakım-onarım ve manevra çalışmaları konularında eğitim alacak. Uzmanlar tarafından verilecek ve en az üç ay sürecek bu eğitimlerin ardından hazır olan personel, otobüsleri kullanmaya başlayacak. Mevcut durumda 2 bin 500 otobüs sürücüsü ile hizmet vermekte olan EGO Genel Müdürlüğü, uzun bir aradan sonra tekrar kadrosunda yer alacak 9 kadın şoförle de birlikte bu sayıyı, 2 bin 619’a çıkarmış olacak.