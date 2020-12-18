EGO şoförlerine eğitim şikâyetleri azalttı

Şubat ayında yüz yüze başlayan eğitimler koronavirüs salgını nedeniyle TBB Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden online olarak devam etti. Eğitimlerden, Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 532 şoför ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 786 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 318 personel yararlandı. EGO Genel Müdürlüğü, verilen eğitimler sonrası Başkent 153’e gelen olumsuz geri bildirimlerin azaldığını ve teşekkür mesajlarının arttığını açıkladı.