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Ankara Haberleri: EGO şoförlerine eğitim şikâyetleri azalttı

ANKARA HABERLERİ

EGO şoförlerine eğitim şikâyetleri azalttı

Murat YILMAZ
18.12.2020 - 01:05 |Son Güncelleme :

Türkiye Belediyeler Birliği(TBB) Belediye Akademisi ve EGO Genel Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen ‘EGO ulaşım ve güvenlik personeli 2020 yılı hizmet içi eğitim programları’ tamamlandı.

Murat YILMAZ

Şubat ayında yüz yüze başlayan eğitimler koronavirüs salgını nedeniyle TBB Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden online olarak devam etti. Eğitimlerden, Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 532 şoför ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 786 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 318 personel yararlandı. EGO Genel Müdürlüğü, verilen eğitimler sonrası Başkent 153’e gelen olumsuz geri bildirimlerin azaldığını ve teşekkür mesajlarının arttığını açıkladı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO şoförlerine eğitim şikâyetleri azalttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Aralık 2020 tarihinde saat 01 05’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO şoförlerine eğitim şikâyetleri azalttı haberi güncellenecektir.

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