EGO şoförlerine eğitim şikâyetleri azalttı

Şubat ayında yüz yüze başlayan eğitimler koronavirüs salgını nedeniyle TBB Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden online olarak devam etti. Eğitimlerden, Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 2 bin 532 şoför ve Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 786 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 3 bin 318 personel yararlandı. EGO Genel Müdürlüğü, verilen eğitimler sonrası Başkent 153’e gelen olumsuz geri bildirimlerin azaldığını ve teşekkür mesajlarının arttığını açıkladı.
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