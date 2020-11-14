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Ankara Haberleri: EGO seferlerine mesai düzenlemesi

ANKARA HABERLERİ

EGO seferlerine mesai düzenlemesi

Murat YILMAZ
14.11.2020 - 16:02 |Son Güncelleme :

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve sanayi kuruluşlarında mesai saatlerini 07.00-16.00 olarak değiştirmesinin ardından EGO Genel Müdürlüğü de otobüs servis saatlerini yeniden düzenledi.

Murat YILMAZ

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yarın itibarıyla saat 05.00-06.00 aralığında, semtlerden şehir merkezi konumunda bulunan Ulus-Sıhhiye-Kızılay istikametine 31 adet öncü servis ile saat 06.00 itibarıyla, organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu semtlere hizmet verilen 22 adet hatta da, mevcut servis saatleriyle birlikte ilave servisler verilecek. Ayrıca metro ve ANKARAY’da da saat 06.00’da başlayan servis aralığı sıklaştırıldı. Düzenlemeye ilişkin servis hareket saatleri ise şöyle:

 

EGO seferlerine mesai düzenlemesi

EGO seferlerine mesai düzenlemesi

 EGO seferlerine mesai düzenlemesi

EGO seferlerine mesai düzenlemesi

EGO seferlerine mesai düzenlemesi

EGO seferlerine mesai düzenlemesi

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO seferlerine mesai düzenlemesi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Kasım 2020 tarihinde saat 16 02’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO seferlerine mesai düzenlemesi haberi güncellenecektir.

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