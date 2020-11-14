 EGO seferlerine mesai düzenlemesi

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, yarın itibarıyla saat 05.00-06.00 aralığında, semtlerden şehir merkezi konumunda bulunan Ulus-Sıhhiye-Kızılay istikametine 31 adet öncü servis ile saat 06.00 itibarıyla, organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinin yoğun olduğu semtlere hizmet verilen 22 adet hatta da, mevcut servis saatleriyle birlikte ilave servisler verilecek. Ayrıca metro ve ANKARAY’da da saat 06.00’da başlayan servis aralığı sıklaştırıldı. Düzenlemeye ilişkin servis hareket saatleri ise şöyle: