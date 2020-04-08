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Ankara Haberleri: EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı

ANKARA HABERLERİ

EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı

Murat YILMAZ
08.04.2020 - 09:45 |Son Güncelleme :

Koronavirüse karşı mücadele devam ederken toplu taşıma konusunda eleştirilen EGO Genel Müdürlüğü, yolcu sayılarının ardından bu kez sefer ve araç sayılarını da karşılaştırmalı olarak açıkladı. Geçen yıl 3 Nisan’da bin 335 otobüs sefere çıkarken, bu yıl aynı tarihte 900 otobüsün sefere çıktığı belirtildi.

Murat YILMAZ

Koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve sefer sayıları nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, yolcu rakamlarının yanı sıra bu kez sefer ve araç sayılarına ilişkin rakamları da karşılaştırmalı olarak açıkladı. EGO’nun verilerine göre otobüslerde ve raylı sistemlerde, 6 Nisan’da yolcu sayısında yüzde 86.9 oranında düşüş oldu. Kentteki tüm toplu taşıma araçlarında 9 Mart’ta taşınan yolcu sayısı 1 milyon 708 bin 485 iken bu rakam 6 Nisan’da 223 bin 282 olarak gerçekleşti. 60 yaş üstü vatandaşların ‘evde kal’ çağrılarına uyması, otobüs yolcu rakamlarına da yansıdı. 5 Nisan’da 62-65 yaş kartıyla hem EGO hem de özel otobüslere binen yolcu sayısı 264 oldu.

EGO verilerine göre otobüs ve raylı sistemlerde 3 Nisan’a göre geçen yıl ve bu yılın bazı rakamları şöyle:

EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı

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EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı

ABB, EGO otobüslerinin koltuklarına yolcuların birer koltuğu boş bırakarak sosyal mesafeyi koruması için ‘sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” yazılı çıkartmalar yapıştırdı.

 

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Nisan 2020 tarihinde saat 09 45’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı haberi güncellenecektir.

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