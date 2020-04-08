EGO araç ve sefer sayılarını açıkladı

Koronavirüsle mücadele döneminde toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe ve sefer sayıları nedeniyle eleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) EGO Genel Müdürlüğü, yolcu rakamlarının yanı sıra bu kez sefer ve araç sayılarına ilişkin rakamları da karşılaştırmalı olarak açıkladı. EGO’nun verilerine göre otobüslerde ve raylı sistemlerde, 6 Nisan’da yolcu sayısında yüzde 86.9 oranında düşüş oldu. Kentteki tüm toplu taşıma araçlarında 9 Mart’ta taşınan yolcu sayısı 1 milyon 708 bin 485 iken bu rakam 6 Nisan’da 223 bin 282 olarak gerçekleşti. 60 yaş üstü vatandaşların ‘evde kal’ çağrılarına uyması, otobüs yolcu rakamlarına da yansıdı. 5 Nisan’da 62-65 yaş kartıyla hem EGO hem de özel otobüslere binen yolcu sayısı 264 oldu.

EGO verilerine göre otobüs ve raylı sistemlerde 3 Nisan’a göre geçen yıl ve bu yılın bazı rakamları şöyle:

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ABB, EGO otobüslerinin koltuklarına yolcuların birer koltuğu boş bırakarak sosyal mesafeyi koruması için ‘sağlığın için mesafeni koru, koltuğu boş bırak” yazılı çıkartmalar yapıştırdı.