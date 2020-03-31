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Ankara Haberleri: Eczanelere saat ayarı

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Eczanelere saat ayarı

Doğahan GİRİTLİOĞLU
31.03.2020 - 23:59 |Son Güncelleme :

Koronavirüs önemleri kapsamında, Ankara’daki eczanelerin çalışma satlerinde değişikliğe gidildi. Ankara Eczacılar Odası’nın yaptığı başvuruyu değerlendiren, Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, eczanelerin hafta içi ve cumartesi günleri 10.00-18.00 saatleri arasında açık olmasını kararlaştırdı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Ankara Eczacılar Odası tarafından kent genelindeki eczanelere ulaştırılan yazılı açıklamada, şu bilgilere yer verildi: “Covid-19 pandemisi sebebiyle iş yükü artan ve yüksek risk grubunda bulunan eczacılarımızın ve yardımcı personelimizin çalışma saatlerinin esnetilmesi için bir süredir Ankara İlk Sağlık Müdürlüğü nezdinde yürüttüğümüz çalışmalarımız sonuçlanmış, Ankara ve Kırıkkale illerimizdeki eczane çalışma saatleri salgın tehlikesi geçene kadar geçici süreyle değiştirilmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte alınan karar gereği, eczanelerimiz 31.03.2020 tarihi itibarıyla(Cumartesi günleri dahil) 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecektir.” 

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Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Eczanelere saat ayarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 31 Mart 2020 tarihinde saat 23 59’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Eczanelere saat ayarı haberi güncellenecektir.

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