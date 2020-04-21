Eczacılardan üç talep

Türkiye’de koronavirüsle mücadele kapsamında maske takılmasının zorunla hale getirilmesinin ardından maskelerin ücretsiz olarak eczanelerden alınması için bir sistem geliştirildi. 10 Ocak’tan bu yana Ankara’nın 14 ilçesindeki eczaneler, Sağlık Bakanlığı’ndan gelen kod ile kendilerine ulaşan vatandaşlara maske dağıtıyor. Ancak halen şifre bekleyen veya gittiği eczanede maske bulamadığını söyleyen Ankaralılar var. Hürriyet Ankara okurlarının, eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı uygulamasıyla ilgili merak ettiği soruları ve yaşanan sorunların çözüm yollarını Ankara Eczacı Odası (AEO) Başkanı Taner Ercanlı’ya sorduk.

* Şifre almasına rağmen gittiği eczanede maske kalmadığını söyleyen okurlarımız da var. Bu durumun nedeni nedir?

Maskeler eczanelere sınırlı sayıda geliyor. Eczacı elindeki maskeyi bitirdiğinde talepte bulunan diğer insanlara maske ulaştıramıyor. Bu sorunun önüne geçilmesi için Bakanlık bir önceki günün tüketimlerini baz alarak eczanelere maske göndermeye başladı.

*Vatandaşlar ulaşamamaktan dert yanıyor, peki eczaneler maske dağıtımında ne gibi sorunlar yaşıyor?

Maske dağıtımındaki en büyük sorunumuz, tüm vatandaşlara bir anda SMS kodu gönderilmesiyle geçen hafta eczanelerde oluşan maske kuyruklarıydı. Bu durum hem eczacılarımız ve eczane çalışanlarımıza hem de eczanelere gelen kişilere virüs bulaşma riskini oldukça arttırdı. Yine eczacılarımız, maske dağıtım yoğunluğundan dolayı hizmet vermeleri gereken diğer hastalarla ilgilenemediler ve reçete karşılayamadılar. Ayrıca gelen maskelerde sayı, hijyen, tek tip gibi standartların olmayışı birçok defa halkla eczacıyı karşı karşıya getirdi.

*Bu sorunların çözümü için ne öneriyorsunuz?

Yapılması gereken en acil davranış, maske dağıtımı noktalarının artırılması ve dağıtımın belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar arasında paylaştırılmasıdır. Bununla birlikte devletin belirleyeceği tavan satış fiyatı doğrultusunda maskelerin satışı serbest bırakılmalıdır. Ayrıca verilen maske sayısı arttırılarak birikmelerin önüne geçilmelidir. Aksi takdirde eczaneler milyonlarca insana maske ulaştırmak hususunda yetersiz kalacaktır.

KOD GELMEDEN AKIN EDİLDİ

*10 Nisan’dan bu yana Ankara’da eczaneler maske dağıtıyor. Bu sürecin başından beri gözlemlediğiniz en dikkat çeken yanlış bilgi neydi?

En dikkat çekeni, bazı basın yayın organlarının toplumu yanlış bilgilendirmesinden dolayı kişilerin SMS kodu gelmeden eczanelere akın etmesi ve oluşan yığılmanın hastayla eczacıyı karşı karşıya getirmesi.

*Markete veya pazara gitmem gerek ama maskem yok. Ne yapmalıyım?

Şu an için bunu çözecek farklı bir uygulama yok, bunun çözümü maske dağıtım uygulamasının genişletilmesidir.

*Şu an Ankara’da sadece 14 ilçede dağıtım olduğunu biliyoruz. Bu sayı ne zaman artacak?

Sağlık Bakanlığı’ndan gelecek haberlere bağlı. Bu konuda henüz bir bilgimiz yok. Ancak yaygınlaşacağını biliyoruz.

KİME SMS GİTMEDİ

* Birçok vatandaş halen şifresini alamadığı için maske temin edemediğini söylüyor. Bize de okurlarımız sürekli soruyor; ‘Şifreye ulaşamamamızın nedeni nedir?’

Geçen hafta herkese SMS atıldı fakat burada bazı sorunlar var. Kurumsal hat sahiplerine SMS gitmiyor, bir evde hat bir kişiye kayıtlı ise tüm hatlara aynı kod gidiyor. Ayrıca sayıları az olmakla birlikte cep telefonu olmayan kişiler de var. Bu nedenlerden ötürü kod alamayan birçok vatandaşımız mevcut.

ACİL OLMADIKÇA MEŞGUL ETMEYİN

*Sokağa çıkma yasağında nöbetçi eczanelerden maske alabilir miyim ?

Alabilirler ama biz nöbetçi eczanelerimizin acil olmadıkça maske için meşgul edilmemesi gerektiğini söylüyoruz. Bu anlamda maske almak için halkın dışarı çıkması da doğru olmayacaktır. Bazı vatandaşlarımız normalde evinden çıkmayacakken, sırf SMS geldi diye eczanelere gidiyor. Bu da risk seviyesini yükseltiyor. Mümkün mertebe bu konular için dışarı çıkmamak, ihtiyaç olmadıkça maske için eczaneye gitmemek gerekiyor.