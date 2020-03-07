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Ankara Haberleri: Duygusal zeka ciddi avantaj

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Duygusal zeka ciddi avantaj

Sedat CENİKLİ
07.03.2020 - 11:03 |Son Güncelleme :

Ankara Sanayi Odası (ASO), Kadın İşveren ve Sanayiciler Derneği (KAİSDER) ile TOBB Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen eğitim programını tamamlayıp, bu konudaki kriterleri yerine getirerek, Türkiye’deki ilk ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yeri’ oldu.

Sedat CENİKLİ

ASO’ya ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Duyarlı İş Yeri’ sertifikası, dün düzenlenen toplantıyla verildi. KAİSDER Başkanı Göknur Atalay tarafından kendisine teslim edilen sertifikayı, eğitimleri tamamlayan tüm yönetim kurulu üyeleri ve çalışanları adına alan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, şunları söyledi:

ÇALIŞANLARIMIZIN YARISI KADIN

Kadınların toplum içindeki rolleri aile merkezli; yani eş, anne olmak ve ev işleriyle önemli ölçüde sınırlandırılmakta. Bunun için de kadınlara eğitim, iş gücüne katılım, çalışma koşulları bakımından fırsat eşitliği sağlamak; istihdam edilebilirliklerini artırmak; girişimciliklerini teşvik etmek gerektiğini düşünüyoruz. Konunun önemine dikkat çekmek, toplumda farkındalık yaratmak, diğer kurumlara örnek olmak için bu eğitimleri almayı kabul ettik ve önemsedik. Kadınlarımızın, biz erkeklere göre çok ciddi bir avantajları var; duygusal zeka. Gerçekten öngörüleri müthiş. Gerek insanlar hakkındaki kanaatleri gerekse beklentiler üzerindeki görüşleri oldukça isabetli. Bunun için de iş kurdukları zaman çok başarılı oluyorlar.”

Duygusal zeka ciddi avantaj

ISO STANDARDI GİBİ OLMALI

KAİSDER Başkanı Göknur Atalay ise, bünyesindeki çalışanlarının yüzde 50’si kadın olan ASO’nun, bu konuda öncü bir kuruluş olduğuna dikkat çekerek, “Kadının cinsiyetinin önemsenmediği, iş verimliliğinin önemsendiği bir Türkiye arzusuyla bu eğitimleri verip, iş yerlerimizi sertifikalandırmak istiyoruz. Amacımız Türkiye genelinde ISO (International Organization for Standardization-Uluslararası Standard Organizasyonu) standardı gibi belge haline gelmesi ve iş yerlerimizin bu belgeyi ciddiyete almasıdır. Ne kadar güzel ki ASO büyük bir öncülük yaptı. Bu eğitim sonucunda umarım Sanayi Odası’nda kadına daha da güzel pozisyonlar sağlanacaktır. Kadının iş yerinde duyarlılığı, ev yönetimindeki hassasiyeti, ikna kabiliyeti hepimizce bilinendir. Bunun iş ortamında da artıya dönüştürülmesi, kadının çoklu düşünebilme yeteneği her zaman olumlu dönüş yapacaktır” ifadelerini kullandı.

Duygusal zeka ciddi avantaj

AYRIMCILIK, EŞİTLİK, MOBBİNG

KAİSDER ve TOBB tarafından içeriği oluşturulup, çeşitli üniversitelerde görev yapan akademisyenlerce verilen bir günlük eğitimde; ‘Ayrımcılık, ayrımcılık türleri ve cinsiyete bağlı ayrımcılık’, ‘Toplumsal cinsiyet eşitliği mümkün mü’, ‘İş yerinde ayrımcılık, tarihsel gelişimi’, ‘Cinsiyete bağlı kamu alanı yansımaları’, ‘Şiddet türleri ve mobbing’, ‘Mevzuatta toplumsal cinsiyet eşitliği ve öneriler’, ‘Yasal haklar ve cinsiyet eşitliğindeki iyi örnekler’ konu başlıklarında eğitimler veriliyor. Toplantı sonrası ASO ve KAİSDER yönetim kurulu üyeleri birlikte fotoğraf çektirdi.

Duygusal zeka ciddi avantaj

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Duygusal zeka ciddi avantaj hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Mart 2020 tarihinde saat 11 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Duygusal zeka ciddi avantaj haberi güncellenecektir.

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