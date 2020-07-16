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Ankara Haberleri: Düşük de olsa bir risk var

ANKARA HABERLERİ

Düşük de olsa bir risk var

Kaan ULU/DHA
16.07.2020 - 23:59 |Son Güncelleme :

“Yapılan filyasyon çalışmaları gösterdi ki her 3 vakanın içerisinde 2’si nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplumsal törenlerden kaynaklanıyor” diyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, kurban derisinde çok düşük olmakla birlikte bulaş riski olabileceğini söyledi.

Kaan ULU/DHA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Kurban derisini bir kenara koymadan önce kurbanla ilgili işlem yapan kişiler diyelim o an öksürdü, aksırdı ve deriyi elledi. O deriyi de birkaç dakika içerisinde başka bir kişi geldi oradan aldı ya da dokundu ve elini de yıkamadan ağzına götürdü, orada bir risk var. Ama bu çok düşük bir ihtimal. Normal şartlarda kurban derisinden ya da etten koronavirüs bulaşı söz konusu değil" dedi. Prof. Dr. İlhan, bulaş riskinin toplu yapılan nişan, asker uğurlaması gibi törenlerde yoğun olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

Düşük de olsa bir risk var

ENGEL OLABİLİRİZ

"Yapılan filyasyon çalışmaları gösterdi ki her 3 vakanın içerisinde 2'si nişan, düğün, asker uğurlama gibi toplumsal törenlerden kaynaklanıyor. Bu nedenle de bu tür olayların engellenmesi konusunda bir eğilim oldu. Bu konu hem Toplum Bilimleri Kurulu hem de Koronavirüs Bilim Kurulu´nda yer aldı. Sonuç olarak bakanlığımız bunu değerlendirdi ve asker uğurlama törenlerinin yasaklanması, diğerlerinde de dikkatli olunması konusunda öneri getirildi. Biz toplu törenleri, buralardaki kalabalıkları önleyebilirsek o zaman bulaşıcılığı da engelleyebiliriz. Aslında bunlar bizim çok kıymetli geleneklerimiz. Özellikle yaz mevsimi olması dolayısıyla düğün, nişan, sünnet gibi organizasyonlar hep bir arada olmak istediğimiz, birbirimize yakın teması sevdiğimiz törenlerimiz. Ama vatandaşlarımız bundan her ne kadar etkilense de biraz daha sabretmeleri gerekiyor."

Düşük de olsa bir risk var

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI OLACAK MI

Prof. Dr. İlhan, Kurban Bayramı´nda sokağa çıkma kısıtlamasının gündeme gelmesiyle ilgili ise, "Ben Kurban Bayramı´nda sokağa çıkma kısıtlaması beklemiyorum. Zaten normal şartlar altında bakarsak alışveriş merkezlerinin, plajların, sosyal alanların açık olduğu bir durumda Kurban Bayramı´nda sokağa çıkma yasağı beklemek doğru olmaz. Ama bu konuda son kararı kabine veriyor. Önümüzdeki haftanın rakamlarına göre bu tekrardan değerlendirilecektir" dedi.

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