Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Duruşmalar başladı önlemler arttı

Ankara Haberleri: Duruşmalar başladı önlemler arttı

ANKARA HABERLERİ

Duruşmalar başladı önlemler arttı

Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/DHA
17.06.2020 - 01:06 |Son Güncelleme :

Ankara Adliyesi'nde, yeni normalleşme ile birlikte duruşmaların yeniden başlamasıyla birlikte yoğunluk oluştu.

Haluk KARAASLAN-Muhammet BAYRAM/DHA

Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa giren vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alınırken, belgeleri de kontrol edildi. Maske ve siperlik takan görevlilerin kontrolleri sırasında adliye önünde uzun kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa girenler, bir süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bu sırada ayakta beklemekten yorulanlar, kaldırıma ve banklara oturdu. Adliye önünde önlem alan polisler de kuyruktaki vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Avukat Eyüp Sabri Canpolat, şunları söyledi:

Duruşmalar başladı önlemler arttı

MASKESİZ GİRİLEMEYECEK

"Yaklaşık 100 gündür önemli işler haricinde adliyeler kapalıydı. Şimdi tekrar hizmete açıldı. Bir değişiklik olmazsa 20 Temmuz'daki adli tatile kadar da açık olacak. Kapılarda bir yoğunluk var. Bunun nedeni de içeride işi olduğuna dair bir belgesi olmayan kapıdan giremeyecek. Avukatlar dışında duruşma salonuna eğer davada asil değilse girmek yasak ve içeri maskesiz girilmeyecek. Doğru olan da bu, belki daha da artırılması gerekiyor. Koridorlarda kişi sayısı getirilmiş, ortalama her mahkeme için 4 kişi ama Ankara Adliyesi malumunuz çok büyük. Koridor başı 40-50 kişi müsaade var. İnşallah bir aksilik olmaz diye düşünüyorum." 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Duruşmalar başladı önlemler arttı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 17 Haziran 2020 tarihinde saat 01 06’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Duruşmalar başladı önlemler arttı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

İş yeri küle döndü

İş yeri küle döndü

Tedbirsiz tapu kuyruğu

Tedbirsiz tapu kuyruğu

Planlar hemen hazırlanmalı

Planlar hemen hazırlanmalı

Çözüm bakanlık ya da mecliste

Çözüm bakanlık ya da mecliste

Acil kaynak yaratılmalı

Acil kaynak yaratılmalı

Sel mağdurlarının imdadına koştular

Sel mağdurlarının imdadına koştular

Üç kere ertelendi

Üç kere ertelendi

Yaşlıların yüzde 41.3’ü depresyonda

Yaşlıların yüzde 41.3’ü depresyonda

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

17 Haziran 2020, Çarşamba
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:13
  • Öğle
    12:55
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:27
  • Yatsı
    22:14
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.