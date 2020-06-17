Duruşmalar başladı önlemler arttı

Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa giren vatandaşlar, ateşleri ölçülerek içeriye alınırken, belgeleri de kontrol edildi. Maske ve siperlik takan görevlilerin kontrolleri sırasında adliye önünde uzun kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralını gözeterek kuyruğa girenler, bir süre sıranın kendilerine gelmesini bekledi. Bu sırada ayakta beklemekten yorulanlar, kaldırıma ve banklara oturdu. Adliye önünde önlem alan polisler de kuyruktaki vatandaşları sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Avukat Eyüp Sabri Canpolat, şunları söyledi:







MASKESİZ GİRİLEMEYECEK

"Yaklaşık 100 gündür önemli işler haricinde adliyeler kapalıydı. Şimdi tekrar hizmete açıldı. Bir değişiklik olmazsa 20 Temmuz'daki adli tatile kadar da açık olacak. Kapılarda bir yoğunluk var. Bunun nedeni de içeride işi olduğuna dair bir belgesi olmayan kapıdan giremeyecek. Avukatlar dışında duruşma salonuna eğer davada asil değilse girmek yasak ve içeri maskesiz girilmeyecek. Doğru olan da bu, belki daha da artırılması gerekiyor. Koridorlarda kişi sayısı getirilmiş, ortalama her mahkeme için 4 kişi ama Ankara Adliyesi malumunuz çok büyük. Koridor başı 40-50 kişi müsaade var. İnşallah bir aksilik olmaz diye düşünüyorum."