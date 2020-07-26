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Ankara Haberleri: Düğün salonlarında denetleme ve uyarı

ANKARA HABERLERİ

Düğün salonlarında denetleme ve uyarı

Hürriyet Haber
26.07.2020 - 16:31 |Son Güncelleme :

Ankara’da düğün salonlarını denetleyen polis ekipleri, düğün sahipleri ve işletmecilere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıda bulundu.

Hürriyet Haber

Başkent’te polis ekipleri, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında düğün salonlarını denetledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, son günlerde kent genelinde COVID-19 vaka sayılarının artması nedeniyle harekete geçti. Salgınla mücadelede kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, düğün salonlarına ateşleri ölçülerek alındı.

Düğün salonlarında denetleme ve uyarı

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Düğün sahipleri ve işletmecilere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıda bulunan ekipler, bulaş riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması gerektiğini söyledi.

Düğün salonlarında denetleme ve uyarı

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düğün salonlarında denetleme ve uyarı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 26 Temmuz 2020 tarihinde saat 16 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düğün salonlarında denetleme ve uyarı haberi güncellenecektir.

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