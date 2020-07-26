Düğün salonlarında denetleme ve uyarı

Başkent’te polis ekipleri, koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında düğün salonlarını denetledi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, son günlerde kent genelinde COVID-19 vaka sayılarının artması nedeniyle harekete geçti. Salgınla mücadelede kurallara uyulmasını sağlamak amacıyla denetim yapan polis ekipleri, düğün salonlarına ateşleri ölçülerek alındı.
AÇIK HAVAYI TERCİH EDELİM
Düğün sahipleri ve işletmecilere, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulması için uyarıda bulunan ekipler, bulaş riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması gerektiğini söyledi.
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