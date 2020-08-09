Düğün salonları kontrol edildi

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri’ konulu genelge kapsamında, Gölbaşı’ndaki düğün salonları da denetlendi. Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri eşliğinde yapılan denetimlerde, salonlarda düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu hatırlatıldı.







BAKAN SOYLU KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin, Çubuk’taki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetime katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uydukları için düğün davetlilerine de teşekkür eden Soylu, “Bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Twitter’dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile “İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz” mesajını paylaştı.