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Ankara Haberleri: Düğün salonları kontrol edildi

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Düğün salonları kontrol edildi

Hürriyet Haber
09.08.2020 - 00:31 |Son Güncelleme :

Başkent’te düğün, nişan, kına gecesi ve sünnet düğünü yapılan mekânlarda denetim gerçekleştirildi.

Hürriyet Haber

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen ‘Nişan/Nikah, Düğün, Sahil Bölgeleri Denetimleri’ konulu genelge kapsamında, Gölbaşı’ndaki düğün salonları da denetlendi. Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri eşliğinde yapılan denetimlerde, salonlarda düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu hatırlatıldı.

Düğün salonları kontrol edildi

BAKAN SOYLU KATILDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sezen ve Halil İbrahim Yorulmaz çiftinin, Çubuk’taki bir salonda gerçekleştirilen düğün töreninde yapılan denetime katıldı. Koronavirüs tedbirlerine uydukları için düğün davetlilerine de teşekkür eden Soylu, “Bu salgın döneminde hem mesafeye hem maskelere dikkat edilmiş. Örnek bir düğün oldu. Tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Twitter’dan, düğün sırasında çekilen fotoğraflar ile “İki polis kardeşimizin düğünündeyiz. Mesafe tamam, maske tamam, ateş ölçümü tamam, düğün tamam. Hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ve tebrik ediyoruz” mesajını paylaştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Düğün salonları kontrol edildi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ağustos 2020 tarihinde saat 00 31’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Düğün salonları kontrol edildi haberi güncellenecektir.

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