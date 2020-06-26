Düğün gününü riske atmayın

Koronavirüs tedbirleri kapsamında mart ayında kapatılan düğün salonları, 1 Temmuz’da sıkı kurallara uymak şartıyla yeniden açılacak. İçişleri Bakanlığı’nca hazırlanan ‘Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler’ başlıklı genelgeye uygun olarak hazırlanacak düğün programları, bulaş riskini en aza indirecek şekilde hazırlanacak. Peki bu süreçte Ankara’da dünya evine girecek çiftler ve aileleri düğün salonu seçerken nelere dikkat etmeli? Riski en aza indirmek için neler yapılmalı? Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sektördeki ruhsatsız işletmelere dikkat çekerek normalleşme sürecinde düğün yapacak çiftlere, “Ruhsatsız salonları denetim zorluğu ve buna bağlı oluşan hijyen ve kural eksikleri nedeniyle tercih edilmemelidir” uyarısını yaptı. Risk taşıyan işletmelerin sektörde faaliyet göstermesini önlemek için yasal düzenleme yapılması gerektiğinin altını çizen Baran, şöyle devam etti:

RUHSATSIZ SALON SAYISI FAZLA

“Ankara’da ruhsatlı çalışan resmi salonların 3-4 katı gayriresmî (ruhsatsız) salon var. Derneklerin, vakıfların, yurtların salonları var. Alt katında 300-400 kişilik bir yer ayırıp masa sandalye koyup, hiçbir tedbir, kural, denetim olmadan düğün programlarına ev sahipliği yapıyor. Bunların hiç birisinin düğün salonu ruhsatı yok. Kayıt altında değiller ve kontrol edilemiyorlar.

Ruhsatlı salonlar, yükümlülüklerini yerine getiriyor bunlar da doğal olarak düğün programı fiyatına yansıyor. Ruhsatlı ve ruhsatsız salon arasında fiyat farkı olabiliyor. Dolayısıyla haksız rekabet oluşuyor. Mücadele edebilme şansı yok. Bu sektörde böyle bir sıkıntı vardı zaten.

BU SÜREÇTE RİSK DAHA BÜYÜK

Koronavirüs öncesinedki süreçte de gayriresmî salonlarda hijyen ve sağlık açısından sorunlar vardı. Bu tür işletmelerde denetim yapılmadığı için gıda zehirlenmesi başta olmak üzere çok sayıda şikâyet aldık. Bu süreçte sağlık açısından bu riskleri göze almak doğru değil, risk çok daha büyük. Ruhsatsız salonlarda kontroller de zor olacak. Çok daha tehlikeli. Düğün salonu olarak gözükmediğinden nasıl denetlenecek?

YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Bu süreçte düğün yapacaklar, işletmelerin yerel yönetimlerden alınan düğün ruhsatına baksınlar. Gayriresmî salonlar hem haksız rekabet oluşturuyorlar hem sağlık riski yaratıyorlar. Yasal düzenleme yapılırsa burada mağdur olan insanlar işlerine güçlerine dört elle sarılır. Bütün yapılması gereken tedbirleri de fazlasıyla uygularlar. Dolayısıyla önce sağlık ardından da ekonomi için bir adım atılmış olur.”

DÜĞÜNLERDE UYGULANACAK KURALLAR

İçişleri Bakanlığı’nca il valiliklerine gönderilen ‘Düğün Törenlerinde Uygulanacak Tedbirler’ konulu genelgeye göre normalleşme sürecinde düğün salonlarında uygulanacak kurallardan öne çıkanlar şöyle:

*Gelin ve damat hariç kişiler arasında temasa neden olabilecek ya da mesafe kuralına aykırılık oluşturulacak oyun, dans, halay ya da gösterinin yapılamayacak.

*Düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün oldukça açık havada yapılacak ve süre kısa tutulacak.

*Mekânların işletmecileri-sorumluları tarafından genel kullanım alanlarına ve oturma düzenine ilişkin mesafe planı hazırlanacak. Misafir kapasitesi mesafe planına göre belirlenecek, uygun sayıda misafir kabul edilecek. Kapasite bilgisi düğün mekânının girişinde görülebilir bir yere asılacak.

*Girişlerde mutlaka ateş ölçümleri yapılacak. Vücut ısısı 38 dereceden yüksek olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak. Ateş ölçen personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak.

*Mekânların girişlerinde ve ortak kullanım alanlarında (ana salon, bina girişi, kantin-kafeterya, lavabolar) el antiseptiği veya dezenfektan bulundurulacak.

*Mekânlara maske takılarak girilecek, işletme sahiplerince girişlerde yeterli miktarda maske bulundurulacak. Maskesiz misafirlere girişte maske dağıtılacak. Maskelerin düğün sürecinde de takılması (gelin, damat, nikâh memuru ve şahitler dahil) sağlanacak.

*Misafirlerin oturma düzeninde masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arası 60 santimetre mesafe olacak.

*Mesafe ve oturma düzeni kuralları, aynı evde oturan çekirdek aileden olan misafir grubu için uygulanmayacak.

*Takılar gelin damada takılmayacak, düğün mekânının uygun bir yerinde bulundurulacak sandık veya bir toplama kutusuna konulacak.

*Toplu fotoğraf çekimleri yapılmayacak.