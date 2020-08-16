Düğün denetimi

Gölbaşı Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri eşliğinde yapılan denetimlerde, salonlarda, düğün sırasında alınması gereken tedbirler yerinde incelendi. Düğün salonlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları, masa düzeni ve mesafeleri, salon girişlerinde gelen misafirlerin ateş ölçümü ve masalarda el dezenfektanı bulundurma gibi alınan tedbirler kontrol edildi, oyun, halay ve dansın yasak olduğu belirtildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü, Vefa Sosyal Destek Grubu Üyesi Yavuz Ekici, “Her bir komisyonumuz, bir kurum müdürü, okul müdürleri, öğretmenler, imamlar, azalar, müezzinler ve muhtarlardan oluşmaktadır” dedi. Denetim yapan ekiplerin, 6 ve 8 kişilik gruplardan oluştuğunu belirten Ekici, kurallara uyulmadığı takdirde idari yaptırım cezası uygulandığını hatırlattı.