 Dualarımız sizinle

Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonrası, hayatını kaybeden askerler için Ankara’dan da başsağlığı mesajları paylaşıldı. İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçik için Ankara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarının mesajları şöyle:

Ankara Valisi Vasip Şahin: İdlib’deki kalleş saldırı yüreğimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor. Allah’ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: İdlib’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağolsun.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: İdlib’de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: İdlib’de gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız görevi başındaki kahraman askerlerimizle.



Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve acılı ailelerine sabırlar diliyorum.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: Yüreğimize mübarek kandil gecesi ateş düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: Yüreğimiz kan ağlıyor. İdlib’de hava saldırısında hayatlarını kaybederek şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.



Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya: Şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun.



Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: İdlib’de haince, kalleşce düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerimizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun.



Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: İdlib’de hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.



Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran: İdlip’den gelen şehit haberleri ile yüreklerimize ateş düştü. Rabbim ordumuzu korusun. Şehit olan kahraman mehmetçiklere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.



Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik: Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun.



Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş: Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.



Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan: Suriye’de rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.



Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın: İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.



Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş: Milletimizin başı sağ olsun. İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut: İdlib’te şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan: İdlib’te gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

YÜREĞİMİZİ DAĞLADI





İdlib’den gelen haberlerin herkesin yüreğini dağladığını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise “İdlib’de Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk ordusu bu hainlere gereken cevabı vermektedir. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

ESEFLE KINIYORUM





Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, “Milli güvenliği sağlamak için Suriye’de görev yapan Mehmetçiklerimize, Regaip kandili gecesinde yapılan bu alçak saldırıyı esefle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifa temenni ediyorum” dedi.