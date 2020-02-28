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Ankara Haberleri: Dualarımız sizinle

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Dualarımız sizinle

Hürriyet Haber
28.02.2020 - 17:51 |Son Güncelleme :

Suriye’nin İdlib kentindeki kahraman Türk askerlerine düzenlenen saldırı sonrası Ankara tek yürek oldu. Türkiye’yi yasa boğan haber sonrasında, hayatını kaybeden askerler için başsağlığı ve ‘Dualarımız sizinle’ mesajları paylaşıldı.

Hürriyet Haber

Suriye’nin İdlib kentinde Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısı sonrası, hayatını kaybeden askerler için Ankara’dan da başsağlığı mesajları paylaşıldı. İdlib’de meydana gelen saldırıda şehit düşen Mehmetçik için Ankara, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve ilçe belediye başkanlarının mesajları şöyle:

Dualarımız sizinle

Ankara Valisi Vasip Şahin: İdlib’deki kalleş saldırı yüreğimizi yaktı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle

ABB Başkanı Mansur Yavaş: Bu toprağın can yiğitleri şehit düştü. Yüreğimiz yanıyor, içimizdeki fırtına dinmiyor. Allah’ın rahmeti şehadete eren kahramanlarımızın üzerinde olsun. Türk Milleti kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmamıştır, unutmayacaktır.

Dualarımız sizinle

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: İdlib’de şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Acımız çok büyük. Milletimizin başı sağolsun.

Dualarımız sizinle

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel: İdlib’de rejim güçleri tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağolsun.

Dualarımız sizinle

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: İdlib’de gerçekleştirilen saldırılarda şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Dualarımız sizinle

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Dualarımız görevi başındaki kahraman askerlerimizle.

Dualarımız sizinle
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: Milletimizin başı sağolsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve acılı ailelerine sabırlar diliyorum.

 Dualarımız sizinle

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: Yüreğimize mübarek kandil gecesi ateş düştü. Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin.

Dualarımız sizinle

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek: Yüreğimiz kan ağlıyor. İdlib’de hava saldırısında hayatlarını kaybederek şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum.

 

Dualarımız sizinle
Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya: Şehitlerimize rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk milletinin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş: İdlib’de haince, kalleşce düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ailelerimizin ve yüce Türk milletinin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz: İdlib’de hain saldırıda şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağolsun.

Dualarımız sizinle
Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran: İdlip’den gelen şehit haberleri ile yüreklerimize ateş düştü. Rabbim ordumuzu korusun. Şehit olan kahraman mehmetçiklere yüce Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Memiş Çelik: Şehitlerimize Allah’tan rahmet yaralı kardeşlerimize acil şifa diliyorum. Başımız sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Ayaş Belediye Başkanı Burhan Demirbaş: Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan: Suriye’de rejim tarafından gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Güdül Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın: İdlib’de askeri güçlerimize düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş: Milletimizin başı sağ olsun. İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz.

 

Dualarımız sizinle

Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut: İdlib’te şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Ailelerinin ve aziz milletimizin başı sağ olsun.

Dualarımız sizinle

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan: İdlib’te gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun.

YÜREĞİMİZİ DAĞLADI

Dualarımız sizinle

İdlib’den gelen haberlerin herkesin yüreğini dağladığını belirten Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diledi. Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir ise “İdlib’de Suriye rejim güçlerinin hain saldırısı sonucunda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Büyük Türk ordusu bu hainlere gereken cevabı vermektedir. Milletimizin başı sağ olsun” dedi.

 ESEFLE KINIYORUM

Dualarımız sizinle

Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da, “Milli güvenliği sağlamak için Suriye’de görev yapan Mehmetçiklerimize, Regaip kandili gecesinde yapılan bu alçak saldırıyı esefle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifa temenni ediyorum” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dualarımız sizinle hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 28 Şubat 2020 tarihinde saat 17 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dualarımız sizinle haberi güncellenecektir.

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