Dört yola lamba talebi

Cadde ve sokaktan Çalkın Caddesi’nde hızla akan trafiğe dahil olmak isteyen sürücüler zaman zaman kaza tehlikesi de yaşıyor. Kavşağın yanında Sincan Belediyesi tarafından yapılan kültür merkezinin açılmasıyla hareketliliğin daha da artacağına dikkat çeken mahalle sakinleri, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden dört yol kesişimine trafik lambası talebinde bulundu. Bir mahalle sakini, “Yol çok hareketli bir trafiğe sahip. Aşağıda EGO Genel Müdürlüğü’nün 5. Bölge garajı var. Çakmak Sokak’tan otobüsler çıkıyor, giriyor onların dönüşleri çok tehlike oluşturuyor. Caddeyi kesen kısımdan direkt geçiş yapmaya çalışan araçlar, caddeye çıkan araçlar sürekli kaza tehlikesi yaşıyor. Sık sık kazalar da yaşanıyor. Yayalar da geçemiyor bu noktadan. Aşağıda sağlık ocağı var yayalar oraya giderken zorlanıyor. Yaşlılar mesela geçemiyor. Sincan Belediyesi tarafından yapılan kültür merkezi açılınca da hareketlilik artacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi bu dört yol kesişimine bir trafik lambası yaparsa hem sürücüler için hem yayalar için çok iyi olur. Talebimizi dikkate almalarını istiyoruz” dedi.