Dört yılımız acıyla geçti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dört yıl önceki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar kabirleri başında anıldı. Şehit yakınları, Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de ‘Hediyem Kur'an Olsun’ kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı.

HASRETİMİZ BÜYÜYOR

Şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, oğlunun Genelkurmay Başkanlığı’nda şehit edildiğini söyledi. "Acımız hiçbir zaman için dinmiyor. Günden güne daha çok hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı dindirmediler. Elbette bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz" ifadelerini kullandı.

EVLAT ACISIYLA BAŞ BAŞAYIZ

Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs, "Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Bizi evlat acısıyla baş başa bıraktılar. Dört senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler içim soğumayacak. Vatan sağ olsun” dedi. Gürs'ün annesi Neriman Gürs ise şunları söyledi: "Oğlum 36 yaşındaydı, evli ve çocuğu vardı. Dört yılımız acımızla geçti. Allah bir daha böyle bir acı memleketimize göstermesin. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada on parmağım yakasında olacak.”