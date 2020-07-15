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Ankara Haberleri: Dört yılımız acıyla geçti

ANKARA HABERLERİ

Dört yılımız acıyla geçti

Abdullah SARİCA-Emre YÜZÜGÜLDÜ/İHA
15.07.2020 - 23:09 |Son Güncelleme :

Dört yıl önceki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar, Ankara’da kabirleri başında anıldı. Şehit Fazıl Gürs’ün acılı annesi Neriman Gürs, “Oğlum 36 yaşındaydı, evli ve çocuğu vardı. Dört yılımız acımızla geçti. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada on parmağım yakasında olacak” dedi.

Abdullah SARİCA-Emre YÜZÜGÜLDÜ/İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dört yıl önceki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar kabirleri başında anıldı. Şehit yakınları, Ankara'daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitliği'ni ziyaret etti. Aileler, şehitleri için Kur'an-ı Kerim okuyup, dualar etti. Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü de ‘Hediyem Kur'an Olsun’ kampanyası kapsamında 251 şehit adına 251 adet Kur'an-ı Kerim dağıttı.

HASRETİMİZ BÜYÜYOR

Şehit Mucip Arıgan'ın annesi Saliha Arıgan, oğlunun Genelkurmay Başkanlığı’nda şehit edildiğini söyledi. "Acımız hiçbir zaman için dinmiyor. Günden güne daha çok hasret çekiyoruz. Şehitlerimiz vatanımızı kurtardılar, ezanlarımızı dindirmediler. Elbette bizler için çok büyük acı ama bir yerde de çok onurluyuz" ifadelerini kullandı.

Dört yılımız acıyla geçti

EVLAT ACISIYLA BAŞ BAŞAYIZ

Şehit Fazıl Gürs'ün babası Zafer Gürs, "Allah bizi bu duruma düşürenleri kahretsin. Bizi evlat acısıyla baş başa bıraktılar. Dört senedir nasıl yaşıyoruz bilemiyoruz. Onlara ne ceza verseler içim soğumayacak. Vatan sağ olsun” dedi. Gürs'ün annesi Neriman Gürs ise şunları söyledi: "Oğlum 36 yaşındaydı, evli ve çocuğu vardı. Dört yılımız acımızla geçti. Allah bir daha böyle bir acı memleketimize göstermesin. O terörist başına da hakkımızı hiç helal etmiyoruz. Öbür dünyada on parmağım yakasında olacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dört yılımız acıyla geçti hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dört yılımız acıyla geçti haberi güncellenecektir.

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