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Ankara Haberleri: Dört kuşak pazarcılar

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Dört kuşak pazarcılar

AA
05.02.2020 - 09:48 |Son Güncelleme :

Çubuk’ta 40 yıldır pazarcılık yapan ve babasının mesleğini devam ettiren Cemallettin Yalçın (65), oğlu ve torunlarıyla aynı pazarda tezgâh açarak ürünlerini satıyor.

AA

Kendisinin, babasının mesleğini sürdürdüğünü ve tüm ailesinin de aynı mesleği seçtiğini söyleyen Yalçın, “Dört kuşak olarak pazarcılık işiyle uğraşıyoruz” dedi. Yalçın, çocukları ve onların eşleri ile 3 torununun da pazarcılıkla uğraştığını kaydetti.

Dört kuşak pazarcılar

TATLI BİR REKABET İÇİNDEYİZ

Cemalettin Yalçın’ın oğlu Kazım Yalçın da (42), “Ben baba mesleğini yaşatıyorum, kızlarım da benim mesleği yaşatıyorlar. Tüm aile, tatlı bir rekabet içerisindeyiz” diye konuştu. Torun Yeter Yalçın (19) ise kendilerini bildi bileli pazarcılıkla uğraştıklarını kaydederken, diğer torun Ayşenur Yalçın (16) da, “Biz erken yaşta hayata atıldık. Dedemden başlayarak tüm aile pazarcılık yapıyoruz. Kendi işimizi yaptığımız için çok mutluyuz” ifadesini kullandı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dört kuşak pazarcılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Şubat 2020 tarihinde saat 09 48’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dört kuşak pazarcılar haberi güncellenecektir.

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