Dört kuşak pazarcılar

Kendisinin, babasının mesleğini sürdürdüğünü ve tüm ailesinin de aynı mesleği seçtiğini söyleyen Yalçın, “Dört kuşak olarak pazarcılık işiyle uğraşıyoruz” dedi. Yalçın, çocukları ve onların eşleri ile 3 torununun da pazarcılıkla uğraştığını kaydetti.







TATLI BİR REKABET İÇİNDEYİZ



Cemalettin Yalçın’ın oğlu Kazım Yalçın da (42), “Ben baba mesleğini yaşatıyorum, kızlarım da benim mesleği yaşatıyorlar. Tüm aile, tatlı bir rekabet içerisindeyiz” diye konuştu. Torun Yeter Yalçın (19) ise kendilerini bildi bileli pazarcılıkla uğraştıklarını kaydederken, diğer torun Ayşenur Yalçın (16) da, “Biz erken yaşta hayata atıldık. Dedemden başlayarak tüm aile pazarcılık yapıyoruz. Kendi işimizi yaptığımız için çok mutluyuz” ifadesini kullandı.