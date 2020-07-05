Dönme dolap dönmeye başlıyor

Gençlik Parkı’ndaki lunaparkta, açılış öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi, oyun araçları bakımdan geçirildi. Lunaparkın işletmecisi Ufuk İlhan Gerim, “Müşterileri, ateşlerini ölçerek alacağız. Ellerine dezenfektan uygulayacağız. Sosyal mesafeleri uygulayarak müşterilerimizi oyuncaklara bindireceği. Oyuncakları her 15 dakikada bir dezenfekte edeceğiz. Müşterilerden beklentimiz, talimatlara uygun şekilde davranmaları ve maskesiz olmamaları" dedi.







PERİYODİK BAKIMI MUTLAKA YAPILMALI



TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve denetimlerinin mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yazılı bir açıklama yapan Yener, “Ancak mühendislik tasarımı olan, yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa konstrüksiyonlar olan ekipmanların güvenlik aksamlarının periyodik test ve kontrollerinin uzman makina mühendisleri tarafından yapılması gereği ihlal edilmektedir” uyarısında bulundu.