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Ankara Haberleri: Dönme dolap dönmeye başlıyor

ANKARA HABERLERİ

Dönme dolap dönmeye başlıyor

İHA
05.07.2020 - 23:26 |Son Güncelleme :

Lunapark ve tematik parklar, bugün itibarıyla ‘temizlik, maske ve mesafe’ şartıyla faaliyetlerine başlıyor.

İHA

Gençlik Parkı’ndaki lunaparkta, açılış öncesi temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştirildi, oyun araçları bakımdan geçirildi. Lunaparkın işletmecisi Ufuk İlhan Gerim, “Müşterileri, ateşlerini ölçerek alacağız. Ellerine dezenfektan uygulayacağız. Sosyal mesafeleri uygulayarak müşterilerimizi oyuncaklara bindireceği. Oyuncakları her 15 dakikada bir dezenfekte edeceğiz. Müşterilerden beklentimiz, talimatlara uygun şekilde davranmaları ve maskesiz olmamaları" dedi. 

Dönme dolap dönmeye başlıyor

PERİYODİK BAKIMI MUTLAKA YAPILMALI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, lunaparklar ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım ve denetimlerinin mutlaka yapılması gerektiğine dikkat çekti. Yazılı bir açıklama yapan Yener, “Ancak mühendislik tasarımı olan, yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa konstrüksiyonlar olan ekipmanların güvenlik aksamlarının periyodik test ve kontrollerinin uzman makina mühendisleri tarafından yapılması gereği ihlal edilmektedir” uyarısında bulundu.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dönme dolap dönmeye başlıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 05 Temmuz 2020 tarihinde saat 23 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dönme dolap dönmeye başlıyor haberi güncellenecektir.

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