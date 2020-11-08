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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolmuş ile otomobil çarpıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Kasım 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolmuş ile otomobil çarpıştı haberi güncellenecektir.