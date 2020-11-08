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Ankara Haberleri: Dolmuş ile otomobil çarpıştı

ANKARA HABERLERİ

Dolmuş ile otomobil çarpıştı

İHA
08.11.2020 - 00:36 |Son Güncelleme :

Sincan Ayaş Caddesi üzerinde, Ercan B. yönetimindeki 06 J 2073 plakalı dolmuş ile Fatih Y.’nin kullandığı 26 VK 953 plakalı otomobil çarpıştı.

İHA

Kazada dolmuş şoförü Ercan B. ile yolcular Senanur K., Melike K. ve otomobil sürücüsü Fatih Y. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sincan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolmuş ile otomobil çarpıştı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 08 Kasım 2020 tarihinde saat 00 36’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolmuş ile otomobil çarpıştı haberi güncellenecektir.

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