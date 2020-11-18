Dolandırıcıya dikkat! Yeni yöntem ‘eğitim var’

Telefonla ulaştıkları insanları, kendilerini savcı ya da kolluk kuvveti olarak tanıtarak ağlarına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, yeni bir yöntem daha geliştirdi. Vatandaşlarla arama ya da kısa mesaj yoluyla iletişime geçen telefon dolandırıcıları, bu kez de Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün adını kullanarak ‘Rehberlik eğitimi verileceği’ bahanesiyle kandırmaya çalışıyorlar. Özellikle iş arayanları hedef alan dolandırıcılar, bu bahaneyle vatandaşlardan kişisel bilgilerini ve çeşitli miktarlarda para talep ediyorlar. Hürriyet Ankara’ya konuşan bir yetkili, vatandaştan gelen şikâyet üzerine konudan haberdar olduklarını ve şu ana kadar kimsenin mağdur olmadığını söyledi. Konuyla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün internet sitesinden yapılan açıklamada ise vatandaşlar şu sözlerle uyarıldı:

‘İTİBAR ETMEYİN, İLGİMİZ YOK’

“İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne gelen bilgiler neticesinde vatandaşlarımızın telefonla aranmak suretiyle, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün adı kullanılarak rehberlik eğitimi verileceği belirtilmiştir. Bu görüşmeler sürecinde vatandaşlarımızdan bir takım taleplerde bulunulduğu müdürlüğümüze iletilmiştir. Vatandaşlarımızın bu amaçla arayanlara itibar etmemeleri ve bu aramaların kurumumuzla ilgisi olmadığı, vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olması önemle duyurulur.”