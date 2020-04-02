Dolandırıcılar hainlik peşinde

Gölbaşı’nda dolandırıcılar koronavirüsü oyunlarına alet etti. Dolandırıcılar, iş insanlarından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in adını kullanarak ve koronavirüs kampanyası bahanesiyle para talep etti. Dolandırılmak istenen bir kişi durumu hemen Başkan Şimşek’e bildirdi. Şimşek’in uyarması üzerine dolandırıcılar emellerine ulaşamadı. ‘Pes’ dedirten olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Başkan Şimşek, olayı şöyle anlattı:

“Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir durum. Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüs salgınıyla uğraşırken bazı kendini bilmez hadsizler, üç kağıtçılar da koronavirüsü bahane edip bizim adımızı, belediyemizin adını kullanarak milleti dolandırmaya çalışıyor. İş insanlarından para talep ediyorlar. İnsanlar can derdinde, birileri de böyle hainlik derdinde. İş insanının uyanıklığı ile parayı alamadılar. Dolandırılmak istenen kişi bunların bilgilerini, telefonu numarasını, banka hesap numarasını almış.

İTİBAR ETMEYİN İHBAR EDİN

Hem biz hem de iş insanımız Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, emniyetle paylaştık. Yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çıkarcı, menfaatçi hırsızları inşallah güvenlik güçlerine yakalatıp gereğinin yapılmasını sağlayacağız. Gölbaşılıları da bu konuda uyardık. Telefonlarına mesaj attık, ‘Bunlara itibar etmeyin bunlar bizim ismimizi kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar’ dedik. İrtibat numaralarımızı yayınlıyoruz. Böyle bir durumda hemen bize ihbar etsinler, bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmesinler.”

ÜÇ SANİYEDE DEZENFEKTE

Gölbaşı Belediyesi girişine, nanoteknoloji ile çalışan dezenfekte kabini koyuldu. Kabin, üç saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte ederek, giysiye ve ayak altına yapışan virüsleri yok ediyor. Başkan Şimşek, ilçenin belli noktalarına koymak üzere üç kabin daha alacaklarını belirtti.