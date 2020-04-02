Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Dolandırıcılar hainlik peşinde

Ankara Haberleri: Dolandırıcılar hainlik peşinde

ANKARA HABERLERİ

Dolandırıcılar hainlik peşinde

Murat YILMAZ
02.04.2020 - 09:50 |Son Güncelleme :

Gölbaşı’nda dolandırıcılar, koronavirüs kampanyası bahanesiyle Başkan Ramazan Şimşek’in adını kullanarak vatandaştan para talep etti. Suç duyurusunda bulunduklarını belirten Başkan Şimşek, “İnsanlar can derdinde, birileri de böyle hainlik derdinde” dedi.

Murat YILMAZ

Gölbaşı’nda dolandırıcılar koronavirüsü oyunlarına alet etti. Dolandırıcılar, iş insanlarından Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in adını kullanarak ve koronavirüs kampanyası bahanesiyle para talep etti. Dolandırılmak istenen bir kişi durumu hemen Başkan Şimşek’e bildirdi. Şimşek’in uyarması üzerine dolandırıcılar emellerine ulaşamadı. ‘Pes’ dedirten olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyleyen Başkan Şimşek, olayı şöyle anlattı:

“Bu çok üzücü ve can sıkıcı bir durum. Tüm dünya ve ülkemiz koronavirüs salgınıyla uğraşırken bazı kendini bilmez hadsizler, üç kağıtçılar da koronavirüsü bahane edip bizim adımızı, belediyemizin adını kullanarak milleti dolandırmaya çalışıyor. İş insanlarından para talep ediyorlar. İnsanlar can derdinde, birileri de böyle hainlik derdinde. İş insanının uyanıklığı ile parayı alamadılar. Dolandırılmak istenen kişi bunların bilgilerini, telefonu numarasını, banka hesap numarasını almış.

Dolandırıcılar hainlik peşinde

İTİBAR ETMEYİN İHBAR EDİN

Hem biz hem de iş insanımız Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduk, emniyetle paylaştık. Yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu çıkarcı, menfaatçi hırsızları inşallah güvenlik güçlerine yakalatıp gereğinin yapılmasını sağlayacağız. Gölbaşılıları da bu konuda uyardık. Telefonlarına mesaj attık, ‘Bunlara itibar etmeyin bunlar bizim ismimizi kullanarak dolandırıcılık yapıyorlar’ dedik. İrtibat numaralarımızı yayınlıyoruz. Böyle bir durumda hemen bize ihbar etsinler, bu tür dolandırıcılık girişimlerine kesinlikle itibar etmesinler.”

ÜÇ SANİYEDE DEZENFEKTE

Gölbaşı Belediyesi girişine, nanoteknoloji ile çalışan dezenfekte kabini koyuldu. Kabin, üç saniyede giysi ve ayak altını dezenfekte ederek, giysiye ve ayak altına yapışan virüsleri yok ediyor. Başkan Şimşek, ilçenin belli noktalarına koymak üzere üç kabin daha alacaklarını belirtti.

Dolandırıcılar hainlik peşinde

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dolandırıcılar hainlik peşinde hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 02 Nisan 2020 tarihinde saat 09 50’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dolandırıcılar hainlik peşinde haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Önce kayıt sonra izin

Önce kayıt sonra izin

Evde spora devam

Evde spora devam

Toplu taşımada korona düzenlemesi

Toplu taşımada korona düzenlemesi

Gelirler kesildi herkes zor durumda

Gelirler kesildi herkes zor durumda

Tedbir alınmazsa korkunç olabilir

Tedbir alınmazsa korkunç olabilir

Sıkılma pozu

Sıkılma pozu

Salgın bitene kadar tüm maaşını bağışladı

Salgın bitene kadar tüm maaşını bağışladı

Koronavirüs çocuklarda en çok 6-10 yaş aralığında görülüyor

Koronavirüs çocuklarda en çok 6-10 yaş aralığında görülüyor

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankaya ÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Nisan 2020, Perşembe
  • İmsak
    04:58
  • Güneş
    06:24
  • Öğle
    12:57
  • İkindi
    16:31
  • Akşam
    19:20
  • Yatsı
    20:41
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.