Dokuz kütüphane yeniden açıldı

Belediye, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal kültür merkezleri, Demetevler ve Ragıp Tüzün eğitime destek merkezleri ile Meydan AVM belediye ek hizmet binası olmak üzere 9 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor. Kütüphaneler, 10.00-20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü hizmet veriyor. Hizmete açılan tüm eğitim yuvalarında ve kütüphanelerde COVID-19 ile ilgili gereken tüm önlemlerin alındığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın da temizlik, sosyal mesafe kurallarına maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.







