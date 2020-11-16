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Ankara Haberleri: Dokuz kütüphane yeniden açıldı

ANKARA HABERLERİ

Dokuz kütüphane yeniden açıldı

Hürriyet Haber
16.11.2020 - 15:27 |Son Güncelleme :

Yenimahalle Belediyesi’nin ders çalışma ortamı bulamayan çocuklar ve sınavlara hazırlanan gençler ile okuma sevdalısı Yenimahalleliler için hizmete açtığı ancak pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan kütüphaneleri, yeniden kullanıma açıldı.

Hürriyet Haber

Belediye, Yenimahalle Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Karşıyaka Kapalı Pazar Yeri ve Sosyal Tesisleri, Ata, Serhat, Kaletepe, Turgut Özal kültür merkezleri, Demetevler ve Ragıp Tüzün eğitime destek merkezleri ile Meydan AVM belediye ek hizmet binası olmak üzere 9 ayrı noktada ilçe sakinlerine kütüphane hizmeti sunuyor. Kütüphaneler, 10.00-20.00 saatleri arasında haftanın 7 günü hizmet veriyor. Hizmete açılan tüm eğitim yuvalarında ve kütüphanelerde COVID-19 ile ilgili gereken tüm önlemlerin alındığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Vatandaşlarımızın da temizlik, sosyal mesafe kurallarına maske kullanımına dikkat etmesi gerekiyor” dedi.

Dokuz kütüphane yeniden açıldı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dokuz kütüphane yeniden açıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Kasım 2020 tarihinde saat 15 27’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dokuz kütüphane yeniden açıldı haberi güncellenecektir.

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