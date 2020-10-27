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Ankara Haberleri: Dokunulan dünya ekrana taşınacak

ANKARA HABERLERİ

Dokunulan dünya ekrana taşınacak

Selma KASAP/AA
27.10.2020 - 23:26 |Son Güncelleme :

‘Hissetmatik’ ekran teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla yeni bir projeye başlayan ODTÜ Psikoloji Bölümü araştırmacıları, dokunulan dünyayı ekrana taşımayı hedefliyor.

Selma KASAP/AA

ODTÜ Psikoloji Bölümü araştırmacıları, dokunmatik ekranlara nesnelerin hangi malzemeden yapıldığını da anlama yeteneği kazandırarak ‘hissetmatik’ ekran teknolojilerinin geliştirilmesine katkı verecek yeni proje başlattı. ‘Akışkan Malzemelerin Haptik Algısındaki Çok Boyutluluk’ isimli projesiyle, L'Oreal Türkiye ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliğinde yürütülen ‘Bilim Kadınları İçin’ programının Türkiye ayağında ‘2020'nin Bilim Kadınları’ arasında yer almayı başaran ODTÜ Psikoloji Bölümü'nden Doktor Öğretim Üyesi Dicle Dövencioğlu, projenin detaylarını anlattı. Doktorası sırasında İngiltere'de sinirbilim ve beyin görüntüleme üzerine araştırmalar yaptığını bildiren Dövencioğlu, ardından Türkiye'ye dönerek ODTÜ'de ‘Algı Laboratuvarı’nı kurduğunu belirtti.

YUMUŞAK MALZEMEYLE ÇALIŞABİLECEK

Dövencioğlu, telefonların insan yüzünü tanıyabildiğini, insansız araçların nesne tanımayı az çok öğrendiklerini ama bu nesnelerin hangi malzemeden yapıldığına ilişkin çözümlerin henüz üretilemediğinin altını çizdi. Yürüttükleri proje ile dokunulan dünyayı ekrana taşımayı hedeflediklerini belirten Dövencioğlu, şunları söyledi: “Malzemeleri nasıl algıladığımızı anlamamız, yakın gelecekte robotların sert metallerin yanı sıra yumuşak malzemelerle de çalışmalarını sağlayabilecek. İnternet alışverişlerinde de yakın zamanda görselliğin yanında dokunma bilgisine de ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz. Dokunmatik ekranların yerini hissetmatik ekranların almasıyla internetten sipariş ettiğimiz gömleğin kumaşına dokunmak mümkün olabilecek."

HAREKETLERİ ÖĞRETECEĞİZ

ODTÜ Algı Laboratuvarı’nda özellikle yumuşak malzemelerin algılanması konusunda araştırmalara başladıklarına işaret eden Dövencioğlu, “İnsan algısı çok karmaşık. Laboratuvarımızda insanların görmedikleri malzemelere dokunurken elleriyle yaptığı hareketleri modelleyeceğiz. Bu hareketleri yapay zeka ile bilgisayarlara öğreteceğiz. Bu kapsamda farklı insan gruplarıyla deneyler yapacağız” dedi.

Dokunulan dünya ekrana taşınacak

Dövencioğlu, “İnternet alışverişlerinde de yakın zamanda görselliğin yanında dokunma bilgisine de ihtiyaç duyulacağını öngörüyoruz” dedi.

Dokunulan dünya ekrana taşınacak

ODTÜ Psikoloji Bölümü’nden Doktor Öğretim Üyesi Dicle Dövencioğlu, ‘2020’nin Bilim Kadınları’ arasında yer alıyor.

 

 

 

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