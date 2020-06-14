Son olarak mahallede yoğun olarak kullanılan bir çeşmenin çevresindeki çöpleri tek tek toplayan Dervişoğlu, “Ben hiç ‘Doğayı sevmiyorum’ diyene rastlamadım. Peki doğaya karşı bu acımasızlık nedir” diyerek çöp atan vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Gölbaşı’nın tek kadın muhtarı olduğunu belirten Dervişoğlu şunları söyledi:







DUYARLI OLMAYA DAVET EDİYORUM



“Suyun ve ateşin olduğu yerde hayat var denir ya; artık genellikle çevre kirliliği var. Burası vatandaşların gelip arabalarını, halılarını, yünlerini yıkadığı piknik yaptıkları, sıkça kullanılan bir yer. Ancak maalesef bazı vatandaşlarımız sorumsuzca davranıyor ve çöplerini çeşmenin 20 metre yakınındaki konteynere atma zahmetinde bulunmuyor. Araba paspasına kadar çöp atanlar var. Buradan 7-8 torba çöp topladım. Belediye çöpleri düzenli alıyor ama insanlar duyarsız davranıyor. Mahallemiz Gölbaşı’nın en büyük mahallesi. 27 bin nüfusumuz var. Fırsat buldukça farkındalık oluşturmak için sık sık çevre temizliği yapıyorum. Doğayı dert edindim, amacım dikkat çekmek. Vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya davet ediyorum.”









