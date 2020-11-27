Doğalgaz işlemlerinde çevrim içi dönüşüm

Başkentgaz mobil uygulamasını ve e-Devlet entegrasyonunu, müşterilerin bütün taleplerine cevap verecek şekilde güncellediklerini belirten Başkentgaz Genel Müdürü Asım Yüksel, “Artık evden çıkmadan, mobil cihazlar üzerinden bütün ihtiyaçlar karşılanabiliyor. Virüsün yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden yapılabilen işlemler için şubelerimizde hizmet vermeme kararı aldık” dedi. Abonelere de işlemlerini online platformlarda gerçekleştirmeleri çağrısı yapan Yüksel şöyle devam etti:

2 DAKİKADA YAPILABİLİR

“Geliştirdiğimiz Başkentgaz Mobil uygulaması ve e-Devlet entegrasyonuyla abonelerimiz işlemlerini mobil cihazlar üzerinden yapabiliyor. Pandemi döneminde 150 bini aşkın abone, konforlu ve güvenli bir tercih yaparak ‘Başkentgaz Mobil’ veya ‘e-Devlet’ üzerinden işlemlerini gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 bin abone ise evinden çıkmadan kolaylıkla yapabileceği işlemler için bulaş riskine rağmen Abone İşlem Merkezleri’ne gitti. Evinden çıkmadan 2 dakikada yapabileceği bir işlem için toplu taşıma araçlarında ya da kalabalık ortamlara girmek zorunda kaldı.

2 SAAT HARCAMAYA GEREK YOK

Çoğu Ankaralı, 2 dakika yapabileceği işlem için 2 saatini harcamış oldu. Bu gelişmelerin ardından virüsün yayılmasının önlenmesine katkıda bulunmak için, mobil uygulama ve e-Devlet üzerinden yapılabilen işlemlerle ilgili şubelerimizde hizmet vermeme kararı aldık. Zorunlu olmadıkça şubelerimize gelinmemesini, gelinmesini gerektiren durumlarda ise ‘www.baskentdogalgaz.com.tr’ veya ’Başkentgaz Mobil’ uygulaması üzerinden randevu almasını tavsiye ediyoruz. Abone İşlem Merkezleri’nde de sadece ‘HES Kodu’ olan abonelerimize hizmet veriyoruz.“

HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİYOR

e-Devlet entegrasyonuyla konut doğalgaz kullanım sözleşmesi, abonelik fesih başvurusu, abonelik ve fatura sorgulama işlemleri yapılabiliyor. ‘Başkentgaz Mobil’ uygulaması ile abonelik işlemlerinin yanı sıra hizmet talebi oluşturma ve sorgulama, bilgi güncelleme, randevu işlemleri, borç sorgulama işlemleri gerçekleştirilebiliyor.