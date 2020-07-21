Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve ilçe kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek esnafı dinledi. Ankara merkez ve ilçelerde toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafının temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini ayrıntılı olarak anlattı. Kooperatif başkanları toplantıda; hatlarda yaşanan sıkıntılar, ihale bedellerinin ödenmesindeki güçlükler, esnafa verilen gelir desteğinin devamının gelmesi, güzergâhların kullanımı gibi konulardaki sıkıntılarını iletti.

ESNAF YENİ BİR TERMİNAL İSTEDİ

Özellikle maddi açıdan sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan temsilciler, esnafın yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda bir an önce önlem alınması gerektiğini belirterek, Genel Müdür Alkaş’tan destek istedi. Toplantıda gündeme gelen ana konulardan ikisi de dış ilçelere yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerine kentte yeni bir terminal yapılması için çalışma başlatılması ve otobüslerin Ankarakart’a geçmesiydi. Esnaf, şu anda Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde depolama yapmak zorunda kalan otobüsler için kent merkezinde müsait bir alanda yeni bir terminal yapılması talebinde bulundu. Büyükşehir ile AHOK’un bu konuda ortak bir çalışma yaparak yeni bir yer belirleyeceği öğrenildi. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, toplantıda çevre ilçelerdeki otobüslerde de Ankarakart’a geçmek istediklerini ilettiklerini, EGO yetkililerinin de en kısa sürede bu araçların da sisteme dahil edilmesinin planlandığını ifade ettiklerini söyledi.

EN UYGUN MODEL İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kooperatif başkanlarını tek tek dinleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, özetle şunları kaydetti: “Toplu ulaşımdaki tüm paydaşlarımızın kazan kazan ilişkisi içinde olacağı bir modeli hep birlikte benimseyip uygulamalıyız. Bu modeli oluştururken, empati kurmalı, tüm Ankaralı hemşehrilerimiz ile esnafımızın ortak menfaatleri doğrultusunda müzakere etmeli ve doğru kararlar alabilmek için tüm paydaşlarla iletişim kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız. Biz Ankara’da toplu taşımadan sorumlu kamu otoritesi olarak hak ve adalet ilkeleri çerçevesinde, en uygun modeli, ulaşabildiğimiz en yüksek verimlilik ve faydada oluşturmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir zaman kapıları kapalı bürokratlar olmadık. Kapımız sizlere her zaman açık. Yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Yapabileceklerimizi yapar, yapamayacaklarımız ile ilgili olarak da ortak bir noktada buluşup çözüm üretmeye çalışırız.”

İLÇELERİN BAŞKANLARI KATILDI

EGO bürokratlarının da katıldığı toplantıda, AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, Afşar, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Hasanoğlan, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Lalahan, Oyaca, Polatlı ve Şereflikoçhisar’ın kooperatif başkanları yer aldı.

Dış ilçelere toplu taşıma hizmeti veren otobüsler şu anda Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde bekliyor, sefer saatlerinde güzergâhlarından yolcu toplamaya başlıyor.