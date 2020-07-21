Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara >Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

Ankara Haberleri: Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

ANKARA HABERLERİ

Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

Murat YILMAZ
21.07.2020 - 00:16 |Son Güncelleme :

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve ilçe kooperatif başkanları, EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş’la toplantıda bir araya geldi. Toplantıda ilçelere yolcu taşıyan özel halk otobüslerine kentte yeni bir terminal yapılması için çalışma başlatılması ve otobüslerin Ankarakart’a geçmesi de ele alındı.

Murat YILMAZ

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) ve ilçe kooperatif başkanlarıyla bir araya gelerek esnafı dinledi. Ankara merkez ve ilçelerde toplu taşıma hizmeti veren otobüs esnafının temsilcileri, yaşadıkları sıkıntıları ve taleplerini ayrıntılı olarak anlattı. Kooperatif başkanları toplantıda; hatlarda yaşanan sıkıntılar, ihale bedellerinin ödenmesindeki güçlükler, esnafa verilen gelir desteğinin devamının gelmesi, güzergâhların kullanımı gibi konulardaki sıkıntılarını iletti.

Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

ESNAF YENİ BİR TERMİNAL İSTEDİ

Özellikle maddi açıdan sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan temsilciler, esnafın yaşadığı sıkıntıların çözümü konusunda bir an önce önlem alınması gerektiğini belirterek, Genel Müdür Alkaş’tan destek istedi. Toplantıda gündeme gelen ana konulardan ikisi de dış ilçelere yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüslerine kentte yeni bir terminal yapılması için çalışma başlatılması ve otobüslerin Ankarakart’a geçmesiydi. Esnaf, şu anda Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde depolama yapmak zorunda kalan otobüsler için kent merkezinde müsait bir alanda yeni bir terminal yapılması talebinde bulundu. Büyükşehir ile AHOK’un bu konuda ortak bir çalışma yaparak yeni bir yer belirleyeceği öğrenildi. AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, toplantıda çevre ilçelerdeki otobüslerde de Ankarakart’a geçmek istediklerini ilettiklerini, EGO yetkililerinin de en kısa sürede bu araçların da sisteme dahil edilmesinin planlandığını ifade ettiklerini söyledi.

EN UYGUN MODEL İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Kooperatif başkanlarını tek tek dinleyen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, özetle şunları kaydetti: “Toplu ulaşımdaki tüm paydaşlarımızın kazan kazan ilişkisi içinde olacağı bir modeli hep birlikte benimseyip uygulamalıyız. Bu modeli oluştururken, empati kurmalı, tüm Ankaralı hemşehrilerimiz ile esnafımızın ortak menfaatleri doğrultusunda müzakere etmeli ve doğru kararlar alabilmek için tüm paydaşlarla iletişim kanallarını sonuna kadar açık tutmalıyız. Biz Ankara’da toplu taşımadan sorumlu kamu otoritesi olarak hak ve adalet ilkeleri çerçevesinde, en uygun modeli, ulaşabildiğimiz en yüksek verimlilik ve faydada oluşturmaya çalışıyoruz. Biz hiçbir zaman kapıları kapalı bürokratlar olmadık. Kapımız sizlere her zaman açık. Yapabileceklerimiz var, yapamayacaklarımız var. Yapabileceklerimizi yapar, yapamayacaklarımız ile ilgili olarak da ortak bir noktada buluşup çözüm üretmeye çalışırız.”

Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

İLÇELERİN BAŞKANLARI KATILDI

EGO bürokratlarının da katıldığı toplantıda, AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, Afşar, Akyurt, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Çubuk, Elmadağ, Güdül, Hasanoğlan, Haymana, Kahramankazan, Kalecik, Kızılcahamam, Lalahan, Oyaca, Polatlı ve Şereflikoçhisar’ın kooperatif başkanları yer aldı.

Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı

Dış ilçelere toplu taşıma hizmeti veren otobüsler şu anda Ulus’ta eski 19 Mayıs Stadı ile Gençlik Parkı arasındaki Cumhuriyet Caddesi’nde bekliyor, sefer saatlerinde güzergâhlarından yolcu toplamaya başlıyor.

 

 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Temmuz 2020 tarihinde saat 00 16’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dış ilçe otobüslerine yeni terminal arayışı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Gece ulaşımı geri dönmedi

Gece ulaşımı geri dönmedi

Bina dışına bekleme çadırı

Bina dışına bekleme çadırı

Bayrak geleneği yaşatılıyor

Bayrak geleneği yaşatılıyor

Toplu taşımada dezenfeksiyon

Toplu taşımada dezenfeksiyon

Akyurt’ta bahçeler yarıştı

Akyurt’ta bahçeler yarıştı

Metroda şarkı tartışması

Metroda şarkı tartışması

Bir kompleks iki müjde

Bir kompleks iki müjde

Ön başvurular 5 Ağustos’ta

Ön başvurular 5 Ağustos’ta

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

21 Temmuz 2020, Salı
  • İmsak
    03:44
  • Güneş
    05:31
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:55
  • Akşam
    20:20
  • Yatsı
    21:59
Diğer iller için Namaz Vakitleri »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2020
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.