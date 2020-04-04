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Ankara Haberleri: Diş fırçalarınızı kimseyle paylaşmayın

ANKARA HABERLERİ

Diş fırçalarınızı kimseyle paylaşmayın

Doğahan GİRİTLİOĞLU
04.04.2020 - 10:10 |Son Güncelleme :

Koronavirüs salgını ağız, burun ve göz kanallarından bulaşıyor. Salgından korunmak için kendimizi evde izole ederken, ‘ağız’ sağlığında dikkat etmemiz gerekenleri Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Dt. Serdar Sütcü’ye sorduk. İşte koronavirüs tehdidine karşı 5 soru 5 cevapla ‘ağız’ sağlığında dikkat etmemiz gerekenler:

Doğahan GİRİTLİOĞLU

1- Bu süreçte ağız ve diş bakımı yaparken nelere dikkat etmeliyiz?

Diş fırçalarını kimseyle paylaşmayın. Diş fırçalamadan önce mutlaka el hijyeni uygulanmalıdır. Aynı tutucuda birden fazla fırça varsa, karışmalarına veya birbirlerine temas etmelerine izin vermeyin. Üzerini örtmekten veya bakterilerin büyümesine neden olabilecek kapalı kaplarda saklamaktan kaçının.

Diş fırçalarınızı kimseyle paylaşmayın

2- Diş fırçalarında hijyeni sağlamak için neler yapmalıyız?

Fırça hiçbir artık kalmıyacak şekilde su altında temizlenmeli. Hem toksik etkileri hem de yanlış kullanımlarında risk oluşturmaması açısından kuvvetli kimyasal ürünler kullanılmamalıdır. Yapılan çalışmalarda en güvenilir olarak yüzde 50’lik beyaz sirke 10 dakikalık uygulaması gösterilmiştir, kullanılabilir.

3- Uzmanlar acil durum olmadıkça diş hekimlerini gidilmemesi uyarısı yapıyor. Ağız ve diş sağlığı için acil durum tanımı nedir?

Bu dönemde elektif işlemler uygulamalarını ertelemek gerekli, ama acil durumlarda tedaviler yapılabilir. Acil tanımında; ağrı, kanama, çene–yüz kırıkları, apse veya bakteriyel enfeksiyonlar, radyoterapi/kemoterapi uygulanan veya organ transplantasyonu yapılacak kişilerin tedavileri gibi işlemleri sayabiliriz.

4- Mutlaka tedavi yaptırması gereken kişilerle ilgili süreç nasıl olmalı?

Kovid-19 dönemi, tedavi olacak kişilerin en hassas noktası. Bu dönemde enfeksiyon bulaş riski var. Onun için tedavilerde altın bir kural vardır. Her hastayı enfekte bir kişi olarak düşünecek, Enfeksiyon Kontrol prensiplerine uygun ve evrensel korunma yöntemlerini uygulayarak tedavi edeceksin.

5- Bu süreçte diş hekimleri önerilerinizi nasıl sıralarsınız?

Randevu alma esnasında hastanın seyahat geçmişi, influenza varlığı, boğaz ağrısı ve ateş sorgulanmalı. El hijyeni sağlanmalı, ateş ölçümleri yapılmalı. Ağız içi izolasyonları uygulanmalı. Oda havalandırmaları yapılmalı. Kişisel koruyucu ekipmanların kullanımlarına dikkat edilmeli.

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