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Ankara Haberleri: Dikkat bu yollar süründürür

ANKARA HABERLERİ

Dikkat bu yollar süründürür

Doğahan GİRİTLİOĞLU
04.11.2020 - 15:53 |Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, okurlardan gelen şikâyetler üzerine kentin yoğun araç trafiğine sahip bölgelerinde arabayla dolaşarak bozuk yolları mercek altına aldı.

Doğahan GİRİTLİOĞLU

Dikkat çeken güzergâhların başında Çankaya’ya bağlı Yıldızevler ve Üniversiteliler Mahallesi ile Beytepe Köyü Yolu geliyor. Kazı çalışmalarının ardından toz, toprak ve taşla yama yapılarak kapatılan göçükler, sürücüler için tehlike yaratıyor. Hiçbir uyarı olmamasına karşın bozuk asfaltla karşılaşan sürücüler, hem kaza tehlikesine hem de araçlarının ve lastiklerinin hasar görmesine tepki gösteriyor. İşte sürücüleri isyan ettiren yollardan bazıları:

Dikkat bu yollar süründürür

KUM, TOPRAK, TAŞ İLE KAPATILMIŞ

Çankaya Yıldızevler Mahallesi 737’nci Cadde’de yapılan kazı çalışmasının ardından kum, toprak ve taşla doldurularak yama yapılan göçükler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araba sayısının arttığı saatlerde çevre toz toprak içinde kalıyor. Bazı sürücüler göçüğe düşmemek için ani manevra yaparak kazayla burun buruna geliyor. Çevre sakinleri yaklaşık 2 aydır manzaranın aynı olduğuna dikkat çekerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çalışma yapılmasını talep ediyor.

Dikkat bu yollar süründürür

TAMPONU VURMADAN GEÇMEK İMKÂNSIZ

Bilkent-Çayyolu-Yaşamkent-İncek güzergâhlarına ulaşım sağlayan Beytepe Köyü Yolu ise bir süredir devam eden kazı çalışmalarının ardından yine taş, toprak ve kumla kapatılan göçüklerle dolu. Beytepe Köyü Yolu’ndan Bilkent’e ulaşım sağlayan Çankaya Üniversiteliler Mahallesi 1597. Cadde üzerindeki bozuk asfalt dikkat çekiyor. Araçlarının tamponunu veya altını bozuk asfalta çarpmadan geçmek isteyen sürücüler ani manevra yapmak durumunda kalıyor. Yine aynı mahallede 6002’nci Cadde’de kazı çalışmalarının ardından oluşan göçük, toprak, taş ve kumla yama yapılarak kapatılmış durumda.

Dikkat bu yollar süründürür

BAŞKENT’E YAKIŞMIYOR

Gölbaşı İncek’te ise Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerindeki Mohaç Caddesi’nde yine kazı çalışmalarının ardından toz, toprak ve çamur içinde kapatılan yol asfalt bekliyor. Bölge sakinlerinden Hürriyet Ankara’ya ulaşan bir okur, şikâyetini, “Bu görüntü çevredeki önemli konut alanlarının yanı başında ve Başkente yakışmıyor. En kısa sürede asfalt bekliyoruz” diye anlatıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dikkat bu yollar süründürür hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Kasım 2020 tarihinde saat 15 53’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dikkat bu yollar süründürür haberi güncellenecektir.

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