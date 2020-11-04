Dikkat bu yollar süründürür

Dikkat çeken güzergâhların başında Çankaya’ya bağlı Yıldızevler ve Üniversiteliler Mahallesi ile Beytepe Köyü Yolu geliyor. Kazı çalışmalarının ardından toz, toprak ve taşla yama yapılarak kapatılan göçükler, sürücüler için tehlike yaratıyor. Hiçbir uyarı olmamasına karşın bozuk asfaltla karşılaşan sürücüler, hem kaza tehlikesine hem de araçlarının ve lastiklerinin hasar görmesine tepki gösteriyor. İşte sürücüleri isyan ettiren yollardan bazıları:

KUM, TOPRAK, TAŞ İLE KAPATILMIŞ

Çankaya Yıldızevler Mahallesi 737’nci Cadde’de yapılan kazı çalışmasının ardından kum, toprak ve taşla doldurularak yama yapılan göçükler sürücülere zor anlar yaşatıyor. Araba sayısının arttığı saatlerde çevre toz toprak içinde kalıyor. Bazı sürücüler göçüğe düşmemek için ani manevra yaparak kazayla burun buruna geliyor. Çevre sakinleri yaklaşık 2 aydır manzaranın aynı olduğuna dikkat çekerek, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çalışma yapılmasını talep ediyor.

TAMPONU VURMADAN GEÇMEK İMKÂNSIZ

Bilkent-Çayyolu-Yaşamkent-İncek güzergâhlarına ulaşım sağlayan Beytepe Köyü Yolu ise bir süredir devam eden kazı çalışmalarının ardından yine taş, toprak ve kumla kapatılan göçüklerle dolu. Beytepe Köyü Yolu’ndan Bilkent’e ulaşım sağlayan Çankaya Üniversiteliler Mahallesi 1597. Cadde üzerindeki bozuk asfalt dikkat çekiyor. Araçlarının tamponunu veya altını bozuk asfalta çarpmadan geçmek isteyen sürücüler ani manevra yapmak durumunda kalıyor. Yine aynı mahallede 6002’nci Cadde’de kazı çalışmalarının ardından oluşan göçük, toprak, taş ve kumla yama yapılarak kapatılmış durumda.

BAŞKENT’E YAKIŞMIYOR

Gölbaşı İncek’te ise Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı üzerindeki Mohaç Caddesi’nde yine kazı çalışmalarının ardından toz, toprak ve çamur içinde kapatılan yol asfalt bekliyor. Bölge sakinlerinden Hürriyet Ankara’ya ulaşan bir okur, şikâyetini, “Bu görüntü çevredeki önemli konut alanlarının yanı başında ve Başkente yakışmıyor. En kısa sürede asfalt bekliyoruz” diye anlatıyor.