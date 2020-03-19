Cildinizden olmayın

Koronavirüs salgınıyla beraber dezenfektan ürünlerine talebin 15 kat artması bir yandan fiyatları artırdı diğer yandan da sahte ürün tehlikesini beraberinde getirdi. Vatandaşlar dezenfektan bulmakta zorluk çekerken, bu durumu fırsat bilen suç örgütleri ise sağlığa zararlı kimyasallar kullanarak sahte üretim yapmaya başladı. Merdiven altı ürünlerin yaratabileceği riske dikkat çeken Ankara Eczacılar Odası (AEO) Başkanı Taner Ercanlı, “Temas ettiği ciltte dermatolojik rahatsızlık yaratabilir” uyarısında bulundu. Dezenfektan ürünlerin eczanelerden alınmasını gerektiğini, başka bir yerden alınan ürünün de eczacılara danışılarak onaylatılmasını tavsiye eden Ercanlı şunları söyledi:

KORUMA ÖZELLİĞİ YOK

“Cilt ve dermatolojik olarak ciddi rahatsızlıklara yol açabilir. Daha önemlisi bunu hastalıklardan korunmaya yönelik alan tüketici korunmasız kalıyor. Çünkü merdiven altı ürettikleri maddeler standartları karşılamıyor. En büyük risk burada oluşuyor. Sahte ürünlerde koruma özelliği olmadığı için çok tehlikeli. İçerisine konulan kimyasalların cinsine göre astıma kadar gidebilecek hastalıklara yol açabilir. Vatandaşın bu ürünlerin hangisini doğru hangisini yanlış olduğunu anlaması çok zor. Bunu ancak Sağlık Bakanlığı’ndan ürünün üretim izninin olup olmadığını teyit ederek görebilirler.

ECZANEDEN SATIN ALIN

Bu tarz ürünlerin ilk alım noktaları olarak eczanelerin tercih edilmesi gerekiyor. Çünkü denetlemeler en sık şekilde eczanelerde yürütülüyor. Sağlık Bakanlığı izni olmayan ürünleri eczanelerde bulundurmamaları konusunda eczacıları da uyarıyoruz. Ecza depoları belli kriterde olmayan ürünlerin eczanelere gitmeleri konusunda ilk süzgeç oluyorlar. Tüketicinin anlaması çok zor, eczanelerde bu konuda danışmanlık hizmeti verebilir. Aldığı ürünü eczacıya sorabilir. Ürünün barkoduna dikkat etmek gerekiyor. Bu tarz dönemleri fırsatı çevirmek isteyen çok kişi olacaktır. Halk sağlığı riske atılacak bir durum değil.”

ECZANELER DE HAZIRLAYABİLECEK

Sağlık Bakanlığı’nın alkol sınırını kaldırarak dün itibarıyla eczanelere dezenfektan hazırlama yetkisi vermesinin fiyatları dengeleyeceğini ve ürüne ulaşmayı kolaylaştıracağını belirten Ercanlı, “Yaşadığımız süreç sonrasında eczacıların alkol sınırı kalkmıştı, dün de antiseptik solüsyon hazırlanmasıyla ilgili eczacıya bakanlık yetki verdi. Antiseptik ürünlere ulaşmak daha kolay olacak. Güvenilir dezenfektanlar eczanelerde bulunabilecek, fiyatlar dengelenecek” dedi.

Yenimahalle’de ürettikleri sahte dezenfektan ürünlerini piyasaya sürmeye çalışan suç örgütü polis baskınıyla yakalanmıştı. Bidonlar içerisinde 352 litre sahte el dezenfektanı, 75 litre etil alkol,ve çok sayıda kimyasal madde ele geçirilirken gözaltına alınan 5 zanlıdan 4’ü tutuklanmıştı.