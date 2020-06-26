Dev park ve müze tarihe yolculuk yaptıracak

Etimesgut Belediyesi, Bağlıca Mahallesi’nde 55 bin metrekarelik alan üzerinde ‘Türk Tarih Parkı ve Müzesi inşa ediyor. Dev parkta Ergenekon’dan Cumhuriyet’e ve günümüze kadar Türk tarihi, heykel, rölyef, anıt, bilgi panoları ve vesikalarla bir platformda sunulacak. Parkta 200 panaromik heykel yer alacak. Parkın yanına kurulan heykel atölyesinde 75 kişilik bir ekip çalışmalarını sürdürüyor. Akademisyenlerin destek verdiği projedeki heykellerin yapımında, Türkiye’nin yanı sıra Türk Cumhuriyetleri’nden gelen heykeltraşlar da bulunuyor. Türk Tarih Parkı’nı Hürriyet Ankara’ya anlatan Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, şu bilgileri verdi:

GÖKTÜRKLER’DEN KURTULUŞ SAVAŞI’NA

“Yapımına devam ettiğimiz bu projemizde şanlı Türk tarihimizi tüm yönleriyle yansıtmanın gayreti içerisindeyiz. Türk Tarih Parkı’nda Ergenekon’dan başlayarak Cumhuriyet dönemine kadar tarihimizdeki dönüm noktalarını oluşturduğumuz alanlarla, heykel, rölyef, anıt ve tarihi vesikalarla anlatacağız. Göktürk Devleti Alanı, 1453 Fetih Alanı, 17 Büyük Türk Devletleri

Alanı, Büyük Türk Düşünürleri Alanı, İslamiyet Dönemi Önemli Türk Büyükleri Alanı, Türk Cumhuriyetlerini temsil eden 7 Türk Büyükleri Alanları, Kurtuluş Savaşı Alanı ve Çanakkale Savaşı Alanı yer alacak.

AÇIK VE KAPALI MÜZELER BULUNACAK

Müzemizde Göktürk, Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, Yaşar Zeynalov gibi dünyaca ünlü ressamların panoramik resimleri ile anlatılacak. Açık hava müze alanının yanı sıra yaklaşık 7 bin metre karelik kapalı müzemiz de yer alacak. 650 kişilik konferans salonu, çok amaçlı sanatsal sergi salonu, 10 bin kitaplık bir kütüphane ve birçok donatı hizmet verecek. Türk Tarih Parkı’mız, ilkokul çağındaki bir çocuğa da, lise ve üniversite eğitimi gören gencimize de, tarihi araştırma yapan akademisyenlerimize de kaynaklık edecek çok kapsamlı bir çalışmadır.

DİZİDEN DEĞİL KAYNAĞINDAN ÖĞRENSİN

Biz Türk Tarih Parkı ve Müzesi’ni yapıyoruz. Ancak bu işin gerçek sahibi akademisyenlerimizdir, tarihçilerimizdir. Şanlı tarihin sahibi Türk milletidir. İnsanımız tarihimizi televizyon dizilerinden değil, kitaplardaki doğru kaynağından ve bu müzemizden görerek öğrensin istiyoruz. Çalışmamızı yürütürken üniversitedeki değerli tarih hocalarımızdan, tarih enstitülerinden yararlanıyoruz. Doğru bilgi kaynaklarını referans almaya gayret ediyoruz. Şu aşamada eksiğimiz, yanlış yaptığımız noktalar olabilir. Akademik toplantılarla da bu eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz.”

AKADEMİK ÇALIŞMA KURULU OLUŞTURULDU

Projenin inşaatı devam ederken Etimesgut Belediyesi tarafından aralarında tarihçi akademisyenlerin de yer aldığı Akademik Çalışma Kurulu oluşturuldu. Başkan Demirel, akademisyenler, proje danışmanı Alper Çınar, proje direktörü Özgür Barış Etli ve belediye bürokratlarının katıldığı toplantıda Türk Tarih Parkı’nda gelinen son noktayı aktararak tarihçilerin görüş, öneri ve eleştirilerini aldı. Toplantıda söz alan akademisyenler projeyle ilgili şunları kaydetti.

Prof. Dr. Ahmet Taşağıl (Yeditepe Üniversitesi): Türkiye için tek olacak örnek bir projedir.

Prof. Dr. Yunus Koç (Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Başkanı): Avrupa’daki müzecilik anlayışı gibi gerçekten takdir edilecek çok güzel bir çalışma.

Prof. Dr. Abdullah Gündoğdu (Ankara Üniversitesi): Türk tarihine bırakılacak önemli bir izdir.

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz (Hacı Bayram Veli Üniversitesi): Tamamlandığında Türk dünyasının uğradığı bir yer olacaktır.

Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): Etimesgut’a yeni bir milli kent kimliği kazandıracak özel bir çalışma olmuş.

Prof. Dr. Mustafa Eravcı (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi): Öğrencilerin tarihimizi öğrenmesi açısından çok yerinde görüyorum.

Prof. Dr. Konuralp Ercilasun (Hacı Bayram Veli Üniversitesi): Heykel ve semboller tarih algısının gelişmesinde çok önemli bir yer tutar, eğitim hayatımıza büyük katkı sağlayacaktır.

Prof. Dr. Nurettin Güz (Hacı Bayram Veli Üniversitesi): Türk tarihini canlı tutma ve çocuklarımızın eğitimi açısından çok başarılı bir proje olmuş.

FOTOALTI: Müze girişinde Bilge Kağan ve Türk dünyasındaki kadının gücünü simgelemesi açısından annesi İlbilge Hatun’un at üzerinde heykeli yer alıyor.