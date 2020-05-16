Desteğe engel yok

Etimesgut Belediyesi, ‘Uzaktan Belediye (U-Belediye)’ sistemi kapsamında koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlara yönelik bazı hizmetlerini teknolojik imkânları kullanarak ulaştırıyor. Aile Yaşam Merkezleri’ndeki spor eğitmenlerinin spor videolarının yanı sıra bu kapsamda dikkat çeken hizmetlerden birisi de, belediyenin Bağlıca’daki Engelsiz Yaşam Merkezi’ndeki engelli bireylere yönelik oldu. Pandemi sürecinde kapalı olan merkezin eğitmenleri, engelli öğrencilerini telefonla görüntülü arayarak onlara bu süreçte moral ve motivasyon desteği veriyor.

ÖDEVLERE VİDEOLU KONTROL

Uygulama kapsamında engel durumuna göre, fizik tedavi, egzersiz hareketleri, konuşma pratikleri gibi farklı alanlarda öğrencilere ödevler veriliyor. Engelli öğrenciler evlerinde yaptıklarını telefonlar aracılığıyla video halinde çekerek öğretmenlerine gönderiyor. Öğretmenler de öğrenci ve ailesini bu süreçte yönlendiriyor. Uzaktan iletişim sayesinde engelli ve ailelerinin moral ve motivasyonunu artarken, öğrencilerin tedavi ve rehabilitasyon sürecinin sekteye uğramasının da önüne geçiliyor. Etimesgut Belediyesi Aile Akademisi’nde çalışan sosyolog, aile psikologu, çocuk psikologu ve aile avukatları, sosyal medyaya yükledikleri videolarla da ailelere ayrıca destek oluyor.

HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Salgın nedeniyle hizmetlerin vatandaşlara sunulmasında yeni yöntemler geliştirdiklerini belirten Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Pandemi nedeniyle tedbir amaçlı kapattığımız tesislerimizden yararlanan vatandaşlarımıza uzaktan spor, eğitim ve destek hizmetlerimizi internet, telefon, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla sunmanın gayreti içindeyiz. Spor eğitmenlerimiz, engelsiz yaşam merkezi öğretmenlerimiz, Aile Akademisi personelimiz alanlarıyla ilgili video çekerek, vatandaşlarımızı görüntülü arayarak ellerinden geldiği kadarıyla hizmetleri sürdürüyorlar” dedi.