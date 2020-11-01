Depremin yaraları birlikte sarılıyor

Belpa Mutfağı İzmir’de 3 bin kahvaltı, 3 bin öğle yemeği, 3 bin akşam yemeği olmak üzere toplamda günlük 9 bin yemek kapasitesiyle vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor. 7 bin sıcak içecek imkânı sunan Belpa Mutfağı aynı zamanda su desteğini de sürdürüyor. Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını günlük 12 bin ekmek üretimi yapıyor. Vatandaşlara 100 bin maske dağıtan Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarına da mobil tuvaletler yerleştirdi. Sokak hayvanlarına da bin kilogram kuru mama desteğinde bulunuldu.







