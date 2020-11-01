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Ankara Haberleri: Depremin yaraları birlikte sarılıyor

ANKARA HABERLERİ

Depremin yaraları birlikte sarılıyor

Hürriyet Haber
01.11.2020 - 22:43 |Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası İzmirli vatandaşların yaralarını sarmak için çalışmalarına devam ediyor.

Hürriyet Haber

Belpa Mutfağı İzmir’de 3 bin kahvaltı, 3 bin öğle yemeği, 3 bin akşam yemeği olmak üzere toplamda günlük 9 bin yemek kapasitesiyle vatandaşlara gıda yardımında bulunuyor. 7 bin sıcak içecek imkânı sunan Belpa Mutfağı aynı zamanda su desteğini de sürdürüyor. Halk Ekmek Mobil Ekmek Fırını günlük 12 bin ekmek üretimi yapıyor. Vatandaşlara 100 bin maske dağıtan Büyükşehir Belediyesi, toplanma alanlarına da mobil tuvaletler yerleştirdi. Sokak hayvanlarına da bin kilogram kuru mama desteğinde bulunuldu.

Depremin yaraları birlikte sarılıyor

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Depremin yaraları birlikte sarılıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Kasım 2020 tarihinde saat 22 43’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Depremin yaraları birlikte sarılıyor haberi güncellenecektir.

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